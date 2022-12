Les vendeurs à découvert de Tesla ont réalisé 11,5 milliards de dollars de bénéfices cette année

New York

Voici d’autres mauvaises nouvelles pour le PDG de Tesla, Elon Musk, comme s’il en avait besoin.

Les investisseurs qui ont pris des positions courtes sur les actions de Tesla ont réalisé un bénéfice de 11,5 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, selon la société d’analyse de Wall Street S3 Partners, les actions de Tesla ayant perdu environ la moitié de leur valeur. C’est un rendement de près de 60 % sur les 19,6 milliards de dollars investis dans des positions courtes sur Tesla cette année.

Et c’est un renversement de près de 180 degrés par rapport à ce qu’ils ont fait en 2021, lorsque leurs positions courtes ont entraîné une perte combinée de 10,3 milliards de dollars, après que les actions de Tesla ont augmenté de 50 %. Et n’oublions pas les pertes de 40,7 milliards de dollars subies par les vendeurs à découvert en 2020, lorsque les actions de Tesla ont grimpé de 743 %.

Les problèmes des actions Tesla et les gains des vendeurs à découvert ont en fait commencé il y a environ un an.

“Depuis son récent sommet de 409,97 dollars par action le 4 novembre 2021, les shorts de Tesla ont augmenté de 16,3 milliards de dollars”, a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de S3. C’est un rendement de 79% sur un intérêt court moyen de 20,6 milliards de dollars, a-t-il déclaré.

Tesla (TSLA) a toujours eu sa part de sceptiques, qui remettent en question la volonté des acheteurs de voitures de passer des véhicules à essence aux véhicules électriques, à quel point Tesla (TSLA) doit s’inquiéter des offres de véhicules électriques des constructeurs automobiles établis et même de la validité du bénéfice de l’entreprise.

Jusqu’à il y a quelques années, les bénéfices de Tesla, tels qu’ils étaient, ne provenaient pas de la vente de voitures, mais des crédits d’impôt qu’elle vendait à d’autres constructeurs automobiles afin qu’ils puissent se conformer aux réglementations sur les émissions.

Ces doutes ont fait de Tesla l’une des actions les plus vendues sur le marché. Cette année, il se situe au deuxième rang derrière Apple (AAPL), qui a des positions courtes d’environ 17 milliards de dollars. Mais alors que les actions d’Apple (AAPL) ont également chuté, ceux qui vendent ses actions à découvert ont gagné 3,7 milliards de dollars beaucoup plus modestes cette année, selon S3.

Aucun PDG n’aime les investisseurs qui vendent leurs actions à découvert, mais Musk semble être particulièrement irrité par eux. Il a suggéré que les détracteurs de Tesla à Wall Street faisaient le travail de vendeurs à découvert et se moquait d’eux lorsque l’action se portait bien, vendant même des “shorts courts” en satin rouge sur le site Web de Tesla.

Mais la vente à découvert n’est qu’un des nombreux problèmes auxquels Musk est confronté cette année.

Il a perdu près de 100 milliards de dollars de sa valeur nette estimée au premier rang mondial et pourrait être sur le point de perdre sa position de personne la plus riche du monde.

Après des années d’augmentation des ventes et des records de bénéfices répétés, Tesla a été martelée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des fermetures liées à Covid en Chine qui ont provoqué une baisse rare de ses ventes de voitures et une baisse des bénéfices. La société a également admis qu’elle n’atteindrait pas son objectif de croissance de 50 % des ventes cette année. Le stock autrefois de haut vol est passé à l’inverse.

On craint également qu’il ne soit distrait par son achat de Twitter. En avril, il a accepté de payer 44 milliards de dollars pour Twitter, seulement pour voir la valeur de l’entreprise chuter avant même que la vente ne soit finalisée.

Ses efforts pour sortir de l’accord ont échoué, le laissant admettre qu’il payait trop cher pour la plate-forme de médias sociaux. Peu de temps après avoir pris le contrôle, les annonceurs ont commencé à fuir le site et Musk a admis que Twitter connaissait une “baisse massive de ses revenus”.