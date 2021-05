Les vendeurs à découvert d’AMC ont subi un coup dur de 1,2 milliard de dollars après la reprise des actions

Les nouveaux investisseurs particuliers d’AMC, qui représentent 3,2 millions de personnes, détiennent environ 80% des 450 millions d’actions en circulation de la société au 11 mars, a rapporté AMC plus tôt ce mois-ci. Leurs efforts, qui ont bondi en janvier, ont poussé le titre à 20 $ par action, contre 5 $, et ont permis AMC allège son endettement d’environ 600 millions de dollars .

Lorsqu’une action fortement shortée monte rapidement à la hausse, les vendeurs à découvert sont obligés de racheter des actions empruntées pour clôturer leur position courte et réduire les pertes. Les achats forcés ont tendance à alimenter encore plus le rallye.

AMC était de loin l’action la plus active de la Bourse de New York vendredi, alors que plus de 650 millions d’actions ont changé de mains. Sa moyenne de volume de transactions sur 30 jours est juste au-dessus de 100 millions d’actions, selon FactSet.

Le programme des investisseurs de détail a été de maintenir AMC en vie et de « s’en tenir » aux fonds spéculatifs, a déclaré un analyste à CNBC.

Le bond de plus de 1 100 % des actions d’AMC depuis janvier a défié les prévisions des analystes de Wall Street. Les affaires d’AMC ont été soumises à une contrainte extrême. Il a une dette d’environ 5 milliards de dollars et a dû reporter 450 millions de dollars de remboursement de baux, car ses revenus se sont en grande partie taris pendant la pandémie de coronavirus en cours. Les cinémas ont été fermés pendant plusieurs mois pour aider à arrêter la propagation du virus, et lorsque la société a rouvert ses portes, peu de consommateurs se sont sentis à l’aise pour assister aux projections, et les studios de cinéma ont retenu les nouvelles sorties.

Alors que le secteur des salles de cinéma rebondit, AMC fait toujours face à de forts vents contraires. Bien que la société ait terminé le premier trimestre avec 1 milliard de dollars de liquidités, le maximum qu’elle ait jamais eu en 100 ans d’histoire, cet argent ne la maintiendra à flot que jusqu’en 2022, à moins que le public ne revienne en masse pour compenser des mois sans revenus.

Bien que les recettes initiales au box-office soient prometteuses, des éléments fondamentaux de l’industrie du cinéma ont changé au cours de la dernière année, notamment la capacité du cinéma, les dates de sortie partagées avec les services de streaming et le nombre de jours pendant lesquels les films sont diffusés dans les cinémas.

« Tout ce qui compte vraiment ici à long terme, cette entreprise ne gagnera plus jamais d’argent », a déclaré vendredi matin Rich Greenfield, co-fondateur de LightShed Partners, sur « Squawk Box » de CNBC. « Ils ne généreront jamais de liquidités avec leur structure de capital actuelle. Il se négociait à 7 fois l’EBITDA avant la pandémie. Il se négocie maintenant à 25 fois l’EBITDA en ce moment et il est dans une situation pire aujourd’hui avec l’industrie en mutation. Cela défie toute logique.

Au dernier jour de 2019, AMC avait une valeur marchande de 751,87 millions de dollars. Vendredi, cette valeur s’élevait à environ 11,9 milliards de dollars, selon les données de FactSet.

– CNBC Yun Li contribué à ce rapport.