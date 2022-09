Les vélos et scooters électroniques s’avèrent bénéfiques pour l’environnement de Kelowna – Kelowna Capital News

L’utilisation de scooters et de vélos électroniques a fait une différence à Kelowna au cours de la dernière année et demie.

Selon une étude récente du fournisseur de transport électronique Lime, il y a eu plus de 316 000 trajets effectués sur les vélos et scooters électriques de Lime depuis son arrivée à Kelowna en avril 2021. Cela a pris environ 77 410 trajets en voiture dans les rues, totalisant plus de 14 000 litres d’essence économisés. Cette utilisation réduite de la voiture a réduit les émissions de CO2 de Kelowna d’environ 33,16 tonnes métriques.

Il a également été calculé que 36% des plus de 316 000 trajets ont été effectués pendant les heures de pointe. Ils s’attendent à ce que ce pourcentage augmente avec l’école en session et que davantage de personnes retournent à leurs bureaux au lieu de travailler à la maison.

Avec le prix de l’essence dans la région qui a de nouveau augmenté vers la barre des deux dollars, les scooters électriques et les vélos électriques permettent également aux résidents de Kelowna d’économiser de l’argent à la pompe.

