Les vélos elliptiques sous le bureau fonctionnent-ils vraiment ? Les avantages et les inconvénients

(Getty Images)

Si vous avez passé du temps dans une salle de sport, vous savez probablement comment fonctionne un appareil elliptique. Également appelé vélo elliptique, cet appareil vous permet de déplacer vos jambes de haut en bas et vous pouvez ajouter de la résistance pour rendre l’entraînement plus difficile. Vous saisissez les poignées mobiles avec vos mains pour que le haut de votre corps s’entraîne en même temps. Les machines elliptiques sont réputées pour leurs bienfaits cardio-vasculaires.

Vous souhaiterez peut-être développer vos options d’entraînement à domicile, mais vous n’avez pas l’espace ni l’argent nécessaire pour un appareil elliptique pleine grandeur – un modèle de milieu de gamme vous coûtera entre 1 000 et 2 000 $. Ou vous souhaiterez peut-être trouver des moyens simples d’ajouter plus d’exercice à votre journée pour lutter contre les effets négatifs du fait de rester assis à un bureau toute la journée.

Un vélo elliptique sous le bureau est une forme portable d’équipement d’exercice qui vous permet de bouger vos jambes de manière elliptique en position assise. Certaines marques proposent des pédales avec étriers, d’autres des pédales plates pour maintenir vos pieds en place. Le haut de votre corps reste immobile, vous pouvez donc travailler au bureau en même temps.

L’intérêt pour les vélos elliptiques sous le bureau a augmenté depuis la pandémie, car de plus en plus de personnes travaillent à la maison et ne bougent pas autant que dans un bureau, explique Vanessa Liu, ancienne entraîneuse Equinox devenue entraîneuse en ligne et nutritionniste, de San Francisco. Les consommateurs achètent ces vélos elliptiques modifiés pour travailler en plusieurs étapes.

Les vélos elliptiques sous le bureau, qui coûtent entre 130 et 350 dollars, ont généralement un réglage permettant de réduire ou d’augmenter la résistance afin de rendre l’entraînement plus difficile. Vous pouvez également ajouter un morceau de bois de 2 pieds sur 4 pieds ou un énorme livre à l’avant pour le fabriquer. plus stimulant et poussez vos jambes pour travailler plus fort, explique ShaNay Norvell, entraîneur physique, cinq fois champion national de course à obstacles et auteur de « Étirez votre stress avec ShaNay », basé à Dania, en Floride.

Vélos elliptiques sous le bureau : avantages

Il y a des avantages et des inconvénients à chaque appareil d’exercice. Et ce qui fonctionne pour certains n’est peut-être pas le meilleur choix pour tous. Voici quelques-uns des avantages des vélos elliptiques sous le bureau :

C’est un moyen facile de travailler en mouvement

« Vous pouvez le faire tout en travaillant sur une tâche à votre bureau ou en regardant la télévision et perdre la notion du temps », explique Norvell. Avant de vous en rendre compte, 40 minutes se sont écoulées et vous avez terminé une séance d’entraînement sans vous en rendre compte, dit-elle.

Parce que son impact et sa faible intensité sont faibles, il est facile de continuer à utiliser un vélo elliptique sous le bureau pendant une période plus longue, explique l’entraîneur personnel Corrie Alexander, fondatrice de l’entreprise de fitness The Fit Careerist, basée à Barrie, en Ontario. Faites quand même des pauses pour vous lever et vous étirer.

Ils peuvent être utiles si vous ne pouvez pas beaucoup vous déplacer

Si vous avez perdu un peu de mobilité et que vous n’êtes pas très mobile en raison d’une blessure ou de votre travail, les vélos elliptiques sous le bureau vous aident à bouger. « C’est mieux que de ne pas bouger du tout », dit Liu. Bien sûr, si vous êtes blessé, consultez un professionnel de la santé avant de commencer toute nouvelle activité physique.

Vous pouvez utiliser un vélo elliptique sous le bureau pour l’entraînement par intervalles

L’entraînement par intervalles est une approche d’exercice dans laquelle vous bougez à un rythme modéré suivi d’une brève séquence de haute intensité, puis revenez au rythme modéré, explique Sergio Pedemonte, entraîneur personnel et PDG de Your House Fitness à Toronto.

L’entraînement fractionné avec un vélo elliptique sous le bureau fait travailler davantage les muscles du bas du corps, ce qui entraîne une tonification musculaire plus rapide. Avec un vélo elliptique sous le bureau, vous pouvez pédaler à un rythme plus rapide ou augmenter votre résistance pendant les intervalles de plus forte intensité, explique Pedemonte.

Ils peuvent aider à lutter contre la sédentarité

Qui a l’impression de rester trop assis ces jours-ci ? La plupart d’entre nous le sont. Même si vous êtes toujours assis lorsque vous utilisez un vélo elliptique sous le bureau, au moins vos jambes bougent, dit Michaels. C’est mieux que de ne pas bouger du tout.

Ils peuvent vous motiver à bouger davantage

L’un des avantages que Liu a constaté chez les clients qui cherchent à améliorer leur santé est que les vélos elliptiques placés sous le bureau les aident à bouger, ce qui les maintient motivés et confiants dans leur parcours de remise en forme.

Inconvénients des vélos elliptiques sous le bureau

Cependant, les vélos elliptiques sous le bureau présentent également certains inconvénients :

Ce n’est pas l’outil le plus efficace pour perdre du poids

Vous brûlez un peu de calories lorsque vous utilisez un vélo elliptique sous le bureau, mais c’est un petit nombre. En moyenne, les utilisateurs brûlent 150 calories par heure – une combustion lente, explique Alexander. Comparez cela aux plus de 350 calories généralement brûlées sur un appareil elliptique ordinaire en une heure.

Si vous utilisez un vélo elliptique sous le bureau pendant que vous travaillez, il peut être difficile d’aller à grande vitesse avec une résistance (toutes deux importantes pour perdre du poids) pendant que vous travaillez, explique l’entraîneur personnel Carol Michaels, de West Orange, New Jersey, et fondatrice. de Recovery Fitness, un programme d’exercices développé pour améliorer la récupération après une chirurgie et des traitements contre le cancer et l’ostéoporose.

Les changements dans votre alimentation devraient être davantage une priorité si vous souhaitez perdre du poids, dit Michaels. Une alimentation saine associée à de l’exercice est la meilleure méthode pour perdre du poids.

Vous devez toujours faire d’autres types d’entraînement

En plus d’utiliser l’elliptique sous le bureau, vous devez également effectuer deux à trois séances de musculation par semaine. Norvell recommande d’incorporer la force du haut du corps et l’entraînement de base pour équilibrer le travail du bas du corps. L’entraînement de base implique vos abdominaux, votre plancher pelvien, vos hanches et vos fessiers. L’entraînement en force du haut du corps implique le dos, les épaules, la poitrine et les bras.

Quelques exemples d’exercices de base incluent les planches, les planches latérales et les ponts fessiers, explique Pedemonte. Pour les exercices de musculation du haut du corps, essayez les pompes, les boucles de biceps, les mouches pectorales et les extensions du dos.

Vous pourriez vous sentir gêné en utilisant un vélo elliptique sous le bureau

Cela a tendance à être bruyant, dit Pedemonte. De plus, si vous en utilisez un sous un bureau et que vous n’avez pas pris en compte à l’avance l’amplitude de mouvement de vos jambes lorsque vous utilisez l’équipement, vous risquez de vous cogner les genoux ou d’avoir des problèmes de flexion ou d’extension des jambes.

Cela pourrait conduire à une mauvaise posture

Vous pourriez vous retrouver penché en avant pendant l’exercice, ce qui pourrait augmenter vos risques de douleurs au cou et au dos, explique Michaels. Si vous faites de la musculation en plus d’utiliser l’elliptique sous le bureau, vous améliorerez vos muscles centraux, ce qui améliorera également la posture, l’équilibre et la densité osseuse, explique-t-elle.

Ça peut être dur pour les genoux

Pedemonte déconseille d’utiliser des appareils elliptiques sous le bureau si vous avez des problèmes de genoux et de chevilles, à moins que vous ne les régliez au réglage de résistance le plus bas. Si vous ressentez des douleurs physiques, vous devriez consulter un professionnel de la santé avant d’en utiliser un.

Guide d’achat d’un vélo elliptique sous le bureau

Voici quelques conseils à garder à l’esprit lorsque vous recherchez un vélo elliptique sous le bureau :

Mesurer la taille

Avant d’acheter, mesurez la hauteur de votre bureau et la distance entre vos jambes lorsque vous êtes assis, conseille l’entraîneur personnel Michael Hamlin, fondateur d’Everflex Premium Personal Training à Calgary, Alberta, Canada. Vous voudrez vous assurer qu’il s’adapte confortablement sous votre bureau et donne à vos jambes suffisamment d’espace pour bouger librement.

Assurez-vous qu’il a des niveaux de résistance

Les niveaux de résistance réglables vous permettent d’augmenter ou de diminuer l’intensité de votre entraînement, explique Hamlin.

Renseignez-vous sur les niveaux de bruit

Demandez à vos amis ou lisez des critiques en ligne pour confirmer que l’elliptique que vous souhaitez n’est pas trop bruyant, surtout si vous prévoyez de l’utiliser dans un bureau avec des collègues, explique Liu.

Visez la portabilité

Si vous envisagez d’emporter le vélo elliptique avec vous en voyage, optez pour un modèle léger, explique Hamlin.

Maintenir une forme appropriée avec un vélo elliptique sous le bureau

Une bonne forme lors de l’utilisation d’un vélo elliptique sous le bureau peut vous aider à éviter de futures douleurs au cou, au dos ou aux jambes. Cela vous aide également à maintenir un entraînement plus long. Voici quelques conseils pour conserver une forme appropriée :

Conseils pour tirer le meilleur parti d’un vélo elliptique sous le bureau

1. Lisez les critiques et les spécifications du produit pour vous assurer que le modèle que vous obtenez vous convient.

Vérifiez la longueur de la pédale à l’avance pour vous assurer qu’elle correspond à la taille de votre pied, explique Norvell. Assurez-vous qu’il existe une garantie sur le produit afin de pouvoir le retourner s’il ne vous convient pas.

2. Installez-le de manière ergonomique.

Cela signifie s’assurer que vous pouvez toujours avoir une bonne posture lorsque vous l’utilisez sans entraîner de douleurs futures. Il peut être plus facile d’utiliser un vélo elliptique sous le bureau si vous disposez d’un bureau qui vous permet d’ajuster l’emplacement de votre clavier, la hauteur de votre bureau ou les deux.

3. Commencez lentement.

Si vous débutez, réglez-le sur une faible résistance et pédalez pendant 10 à 15 minutes, conseille Alexander. Vous pouvez progressivement augmenter le temps et la tension. Si vous êtes un pro du vélo elliptique sous votre bureau et que vous souhaitez relever davantage de défis, ajoutez des exercices d’haltères pour travailler le haut du corps en même temps. « Certains modèles sont livrés avec des câbles de résistance que vous pouvez utiliser à cette fin », explique Alexander. Il existe également des cours diffusés en direct et enregistrés disponibles en ligne destinés aux utilisateurs d’elliptiques sous le bureau. Pensez à faire une pause toutes les 30 minutes pour vous dégourdir les jambes.

4. Suivez vos progrès.

Cela peut renforcer votre confiance et vous motiver à en faire plus. Certains vélos elliptiques sous le bureau peuvent se synchroniser avec votre téléphone intelligent et vous informer de votre effort, des calories brûlées et de la distance parcourue, explique Norvell.

5. Faites de votre mieux pour ajouter une activité physique agréable à votre vie en plus d’utiliser un vélo elliptique sous le bureau.

« Il est regrettable que les gens travaillent au point de devoir effectuer plusieurs tâches à la fois pour pouvoir faire de l’exercice dans leur journée. L’activité physique devrait être agréable », déclare Michaels. Danser, faire de la randonnée, nager ou pratiquer un sport peuvent être amusants. Ces options peuvent également augmenter la régularité de l’exercice et réduire l’ennui.

Voici d’autres façons d’ajouter plus de mouvement à votre journée :