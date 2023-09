Les vélos cargo peuvent-ils remplacer les camionnettes de livraison ?

Vous vous souvenez, pendant le confinement, à quel point nous sommes tous devenus obsédés par l’idée de tout commander en ligne et de le faire livrer directement à notre porte ? Oui, il s’avère que cela ne va pas disparaître de si tôt – et nous commençons à comprendre les nombreux inconvénients. Les camionnettes de livraison qui permettent de réaliser nos rêves d’expédition le lendemain font augmenter les émissions de CO2 tout en rendant nos rues plus fréquentées et moins sûres.

Heureusement, il y a un héros qui attend dans les coulisses : le vélo cargo électrique. Non seulement ces mauvais garçons peuvent livrer des colis en milieu urbain aussi rapidement (et parfois plus rapidement) que les camionnettes de livraison, mais ils prennent beaucoup moins de place et sont beaucoup moins susceptibles de causer la mort de piétons. Des sociétés comme Amazon, DHL et UPS les utilisent dans plusieurs villes européennes, mais les villes américaines n’ont pas emboîté le pas.

Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi et décrivons certaines des grandes étapes que les villes américaines devraient franchir pour rejoindre la révolution de la livraison de vélos électriques.

