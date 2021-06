Les « veines d’une femme ont éclaté et elle s’est retrouvée dans un fauteuil roulant après une rare réaction au vaccin Covid »

UNE FEMME affirme que ses veines et ses cellules sanguines ont éclaté après avoir réagi à un jab Covid.

Courtney Keating a déclaré qu’elle avait été forcée d’utiliser un fauteuil roulant pendant un mois après la réaction extrême.

La jeune femme affirme avoir eu une mauvaise réaction au jab Covid Crédit : Courtney Keating/Facebook

Courtney Keating dit qu’elle a eu une réaction après son vaccin – elle ne mentionne pas lequel elle a eu Crédit : Courtney Keating/Facebook

La jeune femme, originaire de Londres, affirme avoir été hospitalisée pendant quatre semaines et être restée incapable de marcher après que ses nerfs et ses articulations aient été touchés.

Elle a publié sur Facebook son expérience, affirmant que les médecins lui avaient dit que si elle n’était pas venue à l’hôpital quand elle l’avait fait, cela aurait pu être fatal.

Courtney a affirmé que la vaccination avait causé des saignements sous sa peau, alors qu’elle partageait mardi des photos de ses jambes couvertes de marques violettes.

Les experts conviennent que se faire vacciner l’emporte de loin sur tout petit risque d’effet secondaire indésirable.

Il y a eu des incidents où des personnes ont subi une réaction grave à leur injection de Covid, mais il s’agit d’un très faible pourcentage de personnes vaccinées.

Réagir mal à une vaccination est très rare, avec des effets secondaires généralement minimes.

Courtney a écrit : « Je voudrais juste faire connaître une mauvaise réaction que j’ai eue au vaccin Covid.

«Ces photos sont ce qui est arrivé à mes jambes et aussi à mes bras et à mon dos après le vaccin.

La jeune femme dit qu’elle a développé une éruption cutanée après que des vaisseaux sanguins ont éclaté sous sa peau Crédit : Date limite

Elle a posté des photos sur Facebook affirmant qu’elle avait eu une mauvaise réaction au jab Crédit : Courtney Keating/Facebook

« Mes veines et mes cellules sanguines avaient éclaté et saignaient sous la peau.

« J’ai été incapable de marcher pendant plus d’un mois où cela avait attaqué les nerfs et les articulations de mes jambes.

« J’étais en fauteuil roulant pendant plus d’un mois et j’apprenais alors à recommencer à marcher avec un cadre. »

Le message de Courtney a reçu des réponses mitigées de la part de personnes à la fois sympathiques, mais désireuses de souligner qu’il est très rare d’avoir une mauvaise réaction.

Une personne a déclaré: « Autant que je ressens pour vous d’avoir réagi comme ça au vaccin Covid, je ne sais pas lequel car vous ne l’avez pas mentionné, j’ai l’impression que vous effrayez les gens inutilement.

« Vous êtes l’un des très rares malchanceux à réagir ainsi. J’espère que vous êtes sur la voie du rétablissement et que vous avez surmonté le pire et vous souhaite bonne chance pour l’avenir. »

Un autre a écrit : « Quel vaccin aviez-vous pour que cela se produise ? Cela semble douloureux mais ces vaccins sont là pour nous empêcher d’être gravement malades du virus.

« Mais développer ces horribles éruptions cutanées sur vos jambes, comme quoi ? »

Patti Benner a commenté : « Je suis désolée pour ce que vous vivez. »

Courtney a répondu aux critiques avec une vidéo montrant ses jambes, écrivant : « Je voudrais que tout le monde sache que ce n’est pas faux, c’est réel et j’y fais toujours face.

« J’espère juste que tout le monde dit que c’est faux, cela ne leur arrive pas et je ne dis pas aux gens de ne pas se faire vacciner, je fais de la sensibilisation. »

Au 16 juin de cette année, plus de 284 000 effets indésirables avaient été signalés pour les vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna au Royaume-Uni.

Mais cela peut aller d’un mal de tête ou d’une éruption cutanée à des complications plus rares mais graves.