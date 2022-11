Les véhicules lourds polluants devront payer pour entrer à Londres à partir de 2023 alors que le maire élargit la zone à très faibles émissions

Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

A partir de 2023, les véhicules lourds polluants devront payer pour entrer à Londres.

Le maire Sadiq Khan agrandit la zone à très faibles émissions de la ville.

Environ 1000 personnes ont été hospitalisées pour asthme et affections pulmonaires à Londres entre 2014 et 2016.

Les véhicules très polluants devront payer pour entrer dans la zone métropolitaine de Londres à partir de l’année prochaine, a déclaré vendredi le maire de la capitale britannique.

Sadiq Khan a déclaré que la zone à très faibles émissions (ULEZ) serait étendue à partir du 29 août au-delà de ses limites actuelles, pour accueillir l’ensemble des neuf millions d’habitants du Grand Londres.

Annonçant une expansion parallèle des services de bus dans la périphérie de Londres, il a fait valoir que la pollution de l’air par les véhicules plus anciens rendait les Londoniens “malades du berceau à la tombe”.

L’ULEZ s’est déjà révélée “transformatrice”, a déclaré le maire, et son extension signifierait que “cinq millions de personnes supplémentaires pourront respirer un air plus pur et vivre une vie plus saine”.

La zone a déjà été agrandie une fois depuis son introduction en avril 2019 et couvre aujourd’hui une grande partie des rocades intérieures circulaires nord et sud de Londres et du centre-ville.

À moins que leurs véhicules ne soient exemptés, les conducteurs entrant dans la zone doivent payer une redevance journalière de 12,50 £.

Les voitures à essence immatriculées pour la première fois après 2005 et les voitures diesel après septembre 2015 répondent généralement aux normes ULEZ pour les émissions d’oxyde nitreux et en sont exemptées.

La pollution de l’air a causé environ 1 000 hospitalisations annuelles pour asthme et affections pulmonaires graves à Londres entre 2014 et 2016, selon un rapport de 2019.

Un coroner a statué en 2020 que la pollution de l’air avait apporté une “contribution matérielle” à la mort d’une fillette de neuf ans à Londres en 2013 – la première fois en Grande-Bretagne que la pollution de l’air était officiellement répertoriée comme cause de décès.

La pollution de l’air “affecte les enfants avant même qu’ils ne soient nés et leur cause des problèmes de santé à vie”, a tweeté le groupe de campagne Mums for Lungs.

Le groupe a déclaré :

Bonne nouvelle pour la santé de tous les Londoniens.

L’homme d’affaires milliardaire Michael Bloomberg, envoyé de l’ONU pour le climat et ancien maire de New York, a déclaré que Khan “contribuait à purifier l’air de Londres et à donner l’exemple aux villes du monde entier”.

Mais les opposants à l’ULEZ soutiennent que cela équivaut à une “taxe” sur les conducteurs les plus pauvres les moins en mesure de se permettre de remplacer leurs véhicules polluants, et a nui aux petites entreprises.

L’annonce sera “un coup de marteau pour les conducteurs désespérés et les entreprises déjà aux prises avec des coûts de carburant paralysants” pendant une crise du coût de la vie, a déclaré le responsable de la politique routière de l’organisme automobile RAC, Nicholas Lyes.

Toutes les voitures et camionnettes entrant dans le centre de Londres pendant la journée doivent également payer une «congestion charge» de 15 £, une mesure introduite pour la première fois en 2003.

Des programmes similaires ont été mis en place dans plusieurs autres villes britanniques pour réduire les niveaux d’émission et améliorer la qualité de l’air.