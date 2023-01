Les véhicules Hyundai au Canada ne sont pas touchés par le problème de vol aux États-Unis

Les voitures Hyundai au Canada n’ont pas le même problème antivol que celles aux États-Unis, a déclaré un porte-parole de l’entreprise, après avoir appris que certains assureurs automobiles américains refusaient de souscrire des polices pour des modèles plus anciens.

CNN a rapporté vendredi que Progressive et State Farm ne souscrivent pas de polices d’assurance dans certaines villes pour certains anciens modèles Hyundai et Kia après qu’ils aient été jugés trop faciles à voler.

Une partie du problème semble impliquer des antidémarrages électroniques, qui reposent sur une puce informatique dans le véhicule et une autre dans la clé pour confirmer que la clé appartient à cette voiture, ce qui n’est pas le cas de tous les modèles aux États-Unis, en particulier ceux avec des allumages clé en main, avoir.

“Il s’agit d’un problème spécifique aux États-Unis”, a déclaré vendredi un porte-parole de Hyundai Auto Canada dans un communiqué à CTVNews.ca.

“Depuis 2007, il est obligatoire au Canada d’équiper tous les véhicules d’antidémarreurs antivol, et nous confirmons que tous les véhicules Hyundai et Genesis actuels du marché canadien sont équipés d’antidémarreurs électroniques. De plus, des alarmes de véhicule sont installées de série sur tous les véhicules actuels Véhicules Hyundai et Genesis au Canada. »

Dans une déclaration à CNN, Kia a déclaré que les dispositifs d’immobilisation du moteur sont désormais de série sur tous ses véhicules.

La société a ajouté qu’elle développait et testait un logiciel de sécurité pour les véhicules qui n’en étaient pas équipés à l’origine et qu’elle le fournissait gratuitement.



Avec des fichiers de CNN