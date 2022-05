Les véhicules électriques sont rares. Voici ce que vous pouvez trouver alors que les prix de l’essence montent en flèche

Port de charge pour une Ford Motor Co. Mustang lors du salon de l’auto de Washington à Washington, DC, le vendredi 21 janvier 2022. Al Drago | Bloomberg | Getty Images

Alors que les prix de l’essence atteignent des niveaux record, certains Américains pourraient être tentés de passer à l’électricité et de soulager la douleur à la pompe. Mais trouver un nouveau véhicule électrique brillant n’est peut-être pas si facile. Les niveaux des stocks nationaux de véhicules – y compris les véhicules électriques – ont été épuisés pendant la pandémie par une combinaison de demande refoulée et de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les conducteurs qui cherchent à acheter un véhicule électrique aujourd’hui pourraient devoir attendre des mois, voire plus, avant que les voitures ne soient livrées. Et pourtant, la hausse des prix du carburant continue de tourmenter les entreprises et les consommateurs, la moyenne nationale de l’essence atteignant un record de 4,59 $ le gallon, selon AAA. La hausse des prix du carburant – un pic de 51% par rapport à il y a un an – précède une saison estivale qui devrait être animée et à un moment où l’inflation, élevée depuis des décennies, alimente les craintes de récession chez les investisseurs. La faible disponibilité des véhicules, y compris les véhicules électriques, a été en partie due à des problèmes de chaîne d’approvisionnement – notamment une pénurie de puces à semi-conducteurs depuis le début de 2021 – qui ont conduit les constructeurs automobiles à des usines inactives, laissant moins de voitures et de camions disponibles pour les consommateurs. Cox Automotive rapporte que l’offre de tous les véhicules neufs à la fin avril était en baisse de 40% par rapport à la même période un an plus tôt à 1,13 million de voitures et de camions invendus. Cela représente environ 800 000 véhicules en dessous de l’offre en avril 2021 et 2,2 millions en dessous de 2020. Les constructeurs automobiles traditionnels et les start-ups de véhicules électriques ont signalé des volumes de production modestes pour commencer l’année, bien qu’ils s’attendent à ce que la diminution des restrictions de la chaîne d’approvisionnement contribue à stimuler la production de véhicules électriques au cours du second semestre. Pour l’instant, les véhicules électriques sont encore rares et devraient l’être dans un avenir prévisible. Bon nombre des véhicules électriques les plus récents, notamment le Ford F-150 Lightning, le GMC Hummer EV, le Rivian R1T et le Lucid Air, ont des commandes et des réservations en attente. Même Tesla, le leader de l’industrie des ventes de véhicules électriques, a déclaré que certaines nouvelles commandes ne seraient pas exécutées avant l’été de l’année prochaine, selon le modèle de véhicule. Pourtant, certains modèles de véhicules électriques pourraient être plus faciles à marquer en ce moment, selon les données de l’industrie compilées par CNBC à partir de sources telles que les constructeurs automobiles, Cox Automotive et l’Automotive News Data Center. Ils comprennent une poignée de modèles de General Motors, Ford, Hyundai Motor et Kia. La disponibilité des véhicules peut changer rapidement et varier selon la région – ceux qui se trouvent sur les côtes peuvent ne pas avoir autant de mal à trouver un véhicule électrique. Certains véhicules peuvent également être « en transit » ou en route vers des concessionnaires, et disponibles sur commande, selon l’entreprise ou le concessionnaire. Mais compte tenu des approvisionnements serrés et de la demande croissante, les analystes disent que les gens devraient s’attendre à payer le prix de détail suggéré par le fabricant, sinon plus. Le prix exclut toute incitation fiscale étatique ou fédérale qui pourrait être disponible pour l’achat d’un VE. Voici où se situe la disponibilité pour certains des véhicules les plus en stock et pour certains des principaux acteurs :

Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV

Les modèles Bolt sont les véhicules électriques les plus largement disponibles en vente actuellement, selon les données de l’industrie. GM est en train de remplir son pipeline de concessionnaires avec les véhicules électriques après qu’un rappel en raison de risques d’incendie a interrompu les ventes et la production pendant plusieurs mois de l’année dernière. Tous les modèles disponibles ont été réparés et débarrassés des défauts, selon GM, ce qui s’attend à des ventes record de Bolt cette année. Le site Web de Chevrolet présente des milliers de véhicules – principalement des Bolt EUV – actuellement disponibles. Le Bolt EV commence à 31 500 $, avec une autonomie électrique allant jusqu’à 259 miles sur une charge complète. Le plus grand Bolt EUV, qui a été mis en vente l’année dernière, commence à 33 500 $ et a une autonomie de 247 miles avec une charge complète.

Ford Mustang Mach-E

Des visiteurs vérifient un véhicule électrique Ford Mustang Mach-E présenté lors d’un événement de lancement à Shanghai, en Chine, le 13 avril 2021. Soleil Yilei | Reuter

Ford a déclaré qu’il y avait actuellement 1 300 multisegments électriques Mach-E sur les terrains des concessionnaires, bien qu’environ 800 de ces véhicules aient déjà été réservés à des clients spécifiques. Ford a encouragé les clients à commander leurs véhicules par l’intermédiaire des concessionnaires, au lieu d’acheter des lots, comme la majorité de leurs clients l’ont toujours fait. Le processus signifie que les clients peuvent devoir attendre le véhicule, mais il aide l’entreprise à gérer la production et garantit que les clients obtiennent le véhicule exact qu’ils veulent au lieu d’en choisir un dans l’inventaire d’un concessionnaire. Il y a plusieurs milliers de Mach-E en transit qui devraient arriver sur les terrains des concessionnaires dans les semaines et les mois à venir, selon la société. Selon l’emplacement, des centaines de véhicules peuvent être disponibles, indique le site Web de l’entreprise. Il a fermé les commandes du véhicule pour l’année modèle 2022. Les commandes pour les modèles 2023 ouvriront cet été et la production devrait commencer à l’automne. La Mustang Mach-E commence à 43 895 $. Son autonomie sur une seule charge peut atteindre 314 miles.

Kia EV6 et Niro

La Kia EV6 exposée au Salon de l’auto de New York, le 13 avril 2022. Scott Mlyn | CNBC

Kia a augmenté ses ventes de véhicules électriques cette année, avec près de 8 000 véhicules EV6 vendus jusqu’en avril. Pour le Kia Niro, qui comprend un modèle EV, les ventes ont presque doublé. À l’échelle nationale, la société a déclaré avoir un inventaire, y compris en transit, de plus de 1 000 unités chacune des EV6 et Niro EV. Les modèles EV6 sont plus largement disponibles que le Niro EV, qui est concentré en Californie et sur d’autres marchés de véhicules électriques populaires. Kia a surpassé la plupart des autres constructeurs automobiles dans les nouvelles immatriculations de véhicules électriques aux États-Unis au premier trimestre de cette année, derrière seulement Tesla, selon Actualité automobilecitant les données d’Experian. L’EV6 de Kia commence à 40 900 $, avec une autonomie électrique de 310 milles sur une charge complète. Le Kia Niro EV, qui a été repensé pour le modèle 2023, commence à 39 990 $ et a une autonomie électrique de 239 miles sur une seule charge.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 exposée au Salon de l’auto de New York, le 13 avril 2022. Scott Mlyn | CNBC

Hyundai est en mode montée en puissance pour son Ioniq 5, le tout dernier véhicule électrique de la marque, qui a été mis en vente à la fin de l’année dernière. La société essaie de fournir autant de véhicules que possible aux concessionnaires, mais les données de l’industrie indiquent que seules des centaines de véhicules sont disponibles à l’échelle nationale. C’est encore plus que certains autres véhicules électriques. Dans la région de New York, le site Web de Hyundai affiche près de 200 véhicules disponibles dans un rayon de 250 milles. À Santa Monica, en Californie, le site montre quelques dizaines de voitures disponibles à la même distance. La Hyundai Ioniq 5 commence à 44 000 $, avec une autonomie électrique de 303 miles sur une seule charge.

Air lucide

Les gens testent les véhicules électriques Dream Edition P et Dream Edition R à l’usine Lucid Motors de Casa Grande, Arizona, le 28 septembre 2021. Caitlin O’Hara | Reuter

Ceux qui espèrent acheter un véhicule électrique auprès de nouveaux fabricants peuvent faire face à des attentes encore plus longues. Lucid Group a commencé à construire le premier véhicule de la société, la berline de luxe Air, dans son usine de l’Arizona à la fin de l’année dernière. Les critiques ont été positives et, malgré les prix à six chiffres de la plupart des versions de la berline, Lucid a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait plus de 30 000 réservations pour le véhicule. Mais bon nombre de ces acheteurs devront peut-être attendre un an ou plus pour obtenir leur voiture. L’usine de Lucid peut fabriquer environ 34 000 véhicules par an lorsqu’elle tourne à pleine capacité. Mais la société a déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement limiteraient la production entre 12 000 et 14 000 airs cette année. Le Lucid Air commence à 77 400 $, avec 406 miles d’autonomie avec une charge complète. L’Air Grand Touring haut de gamme offre une autonomie allant jusqu’à 516 miles avec une charge complète, à un prix de départ de 139 000 $. Lucid a annoncé son intention de augmenter ses prix à partir du 1er juin.

Rivian R1T et R1S

Des camionnettes électriques Rivian sont installées dans un parking d’un centre de service Rivian le 9 mai 2022 à South San Francisco, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

C’est une histoire similaire chez Rivian, qui a également commencé la production l’automne dernier. La société a déclaré ce mois-ci qu’elle avait plus de 90 000 réservations pour son pick-up extérieur R1T et son SUV R1S. Son usine de l’Illinois a la capacité de construire environ 150 000 véhicules par an, y compris les modèles R1 et les camionnettes de livraison électriques que Rivian construit pour Amazon. Mais l’entreprise est également confrontée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’à quelques problèmes de production précoces, et prévoit de construire seulement 25 000 véhicules en 2022. Une commande passée aujourd’hui pourrait ne pas être exécutée avant un an ou plus. Le pick-up R1T et le SUV R1S de Rivian offrent environ 260 miles d’autonomie dans leurs versions de base, qui commencent à 67 500 $ et 72 500 $, respectivement. Des batteries plus grandes qui offrent une plus grande autonomie – jusqu’à 320 miles sur le R1S et 400 miles sur le R1T – sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Fisker Océan

Henrik Fisker se tient aux côtés du véhicule électrique Fisker Ocean après son dévoilement au Manhattan Beach Pier avant le Salon de l’auto de Los Angeles et AutoMobilityLA le 16 novembre 2021 à Manhattan Beach, en Californie. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images