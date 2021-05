Les véhicules électriques sont de plus en plus abordables et pourraient coûter moins cher que les véhicules à essence en quelques années seulement

Si jamais il y avait un moment pour vouloir conduire une voiture électrique, c’était peut-être la semaine dernière – après le Cyberattaque du pipeline colonial a forcé l’entreprise à mettre certains de ses systèmes hors ligne. Les pénuries de carburant résultant de l’attaque ont provoqué la panique dans certaines parties du pays, les résidents faisant la queue à la pompe, provoquant une flambée des prix de l’essence.

Les longues files d’attente, les prix élevés de l’essence et les colères sont des frustrations que les propriétaires de véhicules électriques comme Kathleen Biggins sont heureux de ne pas avoir à gérer.

« Mon fils a noté que » maman, nous avons votre voiture. Nous n’avons pas besoin d’être si inquiets « », a-t-elle déclaré au météorologue et spécialiste du climat de CBS News, Jeff Berardelli.

Biggins a déclaré qu’elle se sentait en sécurité en regardant la pénurie d’essence se dérouler à travers le pays et en regardant les conduites des stations-service s’allonger.

« Je me sens beaucoup plus en sécurité, que j’ai le contrôle, dans ma propre maison, de la mise sous tension de ma voiture et que je ne suis pas aux aléas du marché du pétrole et du gaz », a-t-elle déclaré.

Pour les 99% qui ne conduisent pas de véhicules électriques, la flambée de la demande de carburant a fait grimper les prix à travers le pays. Mais avec le prix moyen de l’autocollant sur une voiture électrique de 19 000 $ plus élevé qu’un véhicule à essence, beaucoup ne le voient pas comme une option viable.

Biggins, cependant, a déclaré que l’investissement était rentable à long terme.

«En général, il est beaucoup moins coûteux d’alimenter votre voiture en électricité qu’en carburant», a-t-elle déclaré.

Selon une analyse de Consumer Reports sur les véhicules électriques, les économies de carburant à elles seules peuvent dépasser 4 700 $ au cours des sept premières années de possession. Avec seulement 20 pièces mobiles dans une voiture électrique, entretien des économies sur la durée de vie du véhicule peut varier de 6 000 $ à 10 000 $.

Le Dr Jeffrey Sachs, économiste et expert en durabilité, a déclaré que certains rabais d’impôts directs ou d’autres subventions pourraient aider à couvrir les coûts initiaux.

Il a déclaré que les économies augmenteraient vraiment à mesure que l’industrie se développerait, et il s’attend à ce que le coût total des véhicules électriques soit inférieur à celui des véhicules à essence dans seulement deux à trois ans.

«Cette baisse des coûts qui est en cours va se poursuivre et le fait est que nous n’aurons pas autant de choix parce que toutes les entreprises manufacturières se tournent maintenant vers Tesla et disent: façon, aussi », dit-il.

Le changement nécessaire a été mis en évidence la semaine dernière du point de vue de la sécurité nationale. Le genre de piratage qui est arrivé au pipeline colonial pourrait également arriver à un réseau électrique.

« Ce n’est pas un piratage physique d’un pipeline; c’est un piratage numérique. Et donc il y a vraiment des préoccupations, quel que soit le type de véhicule et le type de système énergétique », a déclaré Sachs. « Mais ce que je pense être vrai, c’est que la sécurité nationale d’un système d’énergie renouvelable, qui est une énergie domestique et renouvelable, ne dépend pas des caprices des marchés internationaux, des guerres au Moyen-Orient, des boycotts au Moyen-Orient et des crises géopolitiques – c’est va être beaucoup mieux dans le futur. «

Il y a une promesse politique à l’horizon. L’administration Biden a promis 15 milliards de dollars pour construire 500000 bornes de recharge dans tout le pays, et le nombre de modèles de véhicules électriques disponibles aux États-Unis devrait tripler au cours des trois prochaines années.

«Même si les coûts étaient un désavantage, nous devions le faire à cause des risques climatiques. Dieu merci, ce sera de toute façon une bonne affaire; je pense que c’est à peu près une évidence.

Au cours des 10 dernières années seulement, les prix des batteries ont chuté de 90%. Ils chutent si rapidement que les analystes affirment que le prix d’achat des véhicules électriques tombera en dessous de celui des véhicules à essence au cours des deux à quatre prochaines années.