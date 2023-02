Les véhicules électriques pourraient égaler le prix des voitures à essence cette année

La baisse des prix des voitures neuves fait également baisser les prix des véhicules électriques d’occasion. Ils ont chuté de 17% depuis juillet, selon Recurrent, qui suit le marché des voitures d’occasion. C’est en grande partie parce que Tesla a réduit le prix du modèle 3 et que GM a baissé le prix de la Chevrolet Bolt de près de 6 000 $ l’an dernier. En vertu de la Loi sur la réduction de l’inflation, les voitures d’occasion peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 4 000 $. C’est important parce que la plupart des gens achètent des véhicules d’occasion.

La chute des prix de matériaux comme le lithium et le cobalt a également aidé. Le prix du lithium utilisé dans les batteries a chuté de 20% par rapport à son sommet de novembre, bien que le métal coûte toujours plus du double de ce qu’il était à la fin de 2021. Le cobalt a chuté de plus de moitié depuis mai, en partie parce que les constructeurs automobiles vendent des modèles qui n’en ont pas besoin, ce qui réduit la demande.

De nouvelles mines de lithium commencent à produire du minerai, ce qui pourrait limiter les prix. Sigma Lithium commencera à expédier des matières premières d’un site au Brésil à LG Energy Solution, son principal client, dès avril, a déclaré Ana Cabral Gardner, directrice générale de Sigma Lithium, dans une interview. Le site sera la première nouvelle source de lithium en Amérique latine depuis plusieurs années. “C’est faisable et nous y sommes”, a déclaré Mme Cabral Gardner.

Bien sûr, ces avantages pourraient s’estomper en raison de nouveaux problèmes de chaîne d’approvisionnement. Le lithium reste rare et les prix pourraient encore grimper. À compter du mois prochain, de nouvelles réglementations régissant les crédits d’impôt de 7 500 $ exigeront que les batteries de voitures électriques soient fabriquées aux États-Unis, au Canada ou au Mexique avec des matières premières d’Amérique du Nord ou d’un autre allié commercial des États-Unis. On ne sait pas combien de véhicules répondront à ces exigences.

À l’heure actuelle, les crédits d’impôt de la loi sur la réduction de l’inflation sont disponibles pour les véhicules assemblés en Amérique du Nord, ce qui protège partiellement les constructeurs automobiles américains de concurrents comme Hyundai. L’Ioniq 5 de la société s’est bien vendu mais il est importé de Corée du Sud. Hyundai construit une usine en Géorgie qui commencera à assembler des véhicules électriques en 2025. (Les acheteurs peuvent toujours percevoir indirectement un crédit d’impôt s’ils louent des véhicules électriques fabriqués à l’étranger.)

Le département du Trésor, qui est responsable de l’application de la loi sur la réduction de l’inflation, a cédé au lobbying de l’industrie automobile ce mois-ci et a classé plusieurs multisegments populaires comme des VUS plutôt que des berlines. Cela permet aux véhicules comme la Mustang Mach-E et toutes les versions du modèle Y de se qualifier pour des crédits d’impôt s’ils se vendent 80 000 $ ou moins. Avant ce changement, la Mustang et les versions plus légères du modèle Y étaient classées comme berlines, sous réserve d’une limite de 55 000 $.

La décision supprime une certaine pression sur les constructeurs automobiles pour maintenir les prix bas. Tesla a rapidement augmenté le prix du modèle Y de 2 000 $. Ford a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’augmenter les prix du Mach-E.