Les véhicules électriques, les vélos électriques et les vélos électriques Cant-Miss que nous avons vus au CES 2023

Le CES est l’endroit idéal pour découvrir de nouveaux produits innovants (et super bizarre) la technologie présentée pour la première fois, à couper le souffle téléviseurs pour gadgets de cuisine intelligents. Ce fut une année particulièrement bonne, un retour en forme après deux années d’accalmie provoquées par la pandémie. C’était un rappel que CES est également le meilleur endroit pour voir le haut de gamme et automobiles inventives de toutes sortes — y compris ceux qui fonctionnent aux énergies renouvelables.

La durabilité et le respect de l’environnement sont des tendances croissantes dans tous les segments de l’industrie technologique, il est donc évident de voir plus de véhicules électriques et d’innovations connexes au CES 2023. Voici quelques-uns des meilleurs.

Mercedes-Benz Vision EQXX est un véhicule électrique sexy qui fait saliver les énergivores

Mercedes



Les Vision EQXX Le concept-car a été conçu dès le départ et peut parcourir jusqu’à 620 miles avec une charge complète sans ajouter de batteries encombrantes supplémentaires, faisant de ce concept-car la Mercedes la plus efficace à ce jour. L’EQXX a un avatar IA comme KITT de Knight Rider, seulement plus futuriste ; tout cela est sur un seul écran flottant. J’ai besoin de trouver ce que je trouve le plus attirant, le intérieur ou extérieur.

Verge TS Ultra Motorcycle a de sérieuses vibrations Tron

Motos Verge



Les Verge TS arrive aux États-Unis en 2023. L’Ultra haut de gamme aura une vitesse de pointe de 124 mph et pourra se recharger rapidement en 25 minutes, ce qui en fait le vélo le plus cool du quartier. Avec environ 233 miles sur une charge complète, l’Ultra développe 201 chevaux. Le vélo peut aller de 0 à 60 mph en 2,5 secondes. Le moteur est situé dans la jante arrière, donnant au vélo un centre de gravité plus bas et permettant une plus grande batterie dans le cadre du vélo. L’Ultra vous coûtera 44 900 $. Si c’est trop riche pour votre sang, il existe deux autres modèles : le TS Pro pour 29 900 $ et le TS pour 26 900 $.

Qui a besoin d’une prise lorsque vous avez un Squad ?

Équipe



Les Équipe est une voiture à deux places avec un petit panneau solaire sur son toit qui offre jusqu’à 30 km par une journée ensoleillée. Le véhicule de style voiturette de golf peut parcourir jusqu’à 60 miles sur une seule charge complète. Le groupe motopropulseur se compose de deux moteurs de roue arrière de 2 kilowatts alimentés par quatre batteries de 1,6 kWh interchangeables. Il a une vitesse de pointe d’un peu moins de 30 mph. La voiture est équipée de freins à disque aux quatre roues, de ceintures de sécurité et d’un arceau de sécurité pour plus de sécurité. Ce n’est peut-être pas la voiture la plus sportive du quartier, mais elle vous fait économiser de l’argent à la pompe et avec son prix américain de 6 250 $.

Faire du vélo dans la neige

Vélos lunaires



Les Vélo lunaire est un véhicule de 163 livres qui est à la fois motoneige et vélo. Il peut supporter un poids de pilote de 264 livres, produit un couple de 170 nm et atteint une vitesse de pointe de 26 mph. Le dernier Moonbike ajoute un support mobile pour ses produits, avec une application iOS et Android qui permet aux cyclistes de suivre leurs sentiers et leur altitude, et de se connecter avec d’autres moonbikers. Le vélo se vend actuellement au prix de 8 900 $.

Le concept-car de BMW se double d’un copain

La technologie peut être si impersonnelle. BMW i Vision Dee espère résoudre ce problème. Utilisant une IA sophistiquée, ce concept-car abandonne le schtick serviteur de Siri et Alexa. Au lieu de cela, il espère être à la fois votre voiture et votre ami. La i Vision Dee est une voiture de sport électrique avec un extérieur composé de 240 panneaux E Ink. Vous pouvez utiliser ces panneaux pour programmer un visage numérique dans la calandre de la voiture – parce que c’est un EV, la ventilation qu’une calandre fournit généralement n’est pas nécessaire – ou changer les couleurs de la voiture en un clic.



La BMW i Vision Dee n’est pour l’instant qu’un concept, mais certaines de ses caractéristiques se répercuteront sur les voitures réelles de BMW. Le PDG de BMW, Oliver Zipse, a déclaré, par exemple, que la technologie HUB alimentée par l’IA que la société a intégrée à la i Vision Dee arrivera sur de vraies voitures en 2025. — Daniel Van Boom

Une voiture volante est en train de se produire, pour de vrai cette fois

Bree Fowler / Crumpe



Nous attendons des voitures volantes depuis moins les Jetsons, et nous semblons maintenant sur le point de réaliser ce rêve. Et par “nous”, je veux dire une entreprise appelée Aska, qui a dévoilé sa voiture volante A5 au CES 2023. C’est plus qu’un concept : Aska a ouvert des précommandes pour le véhicule à 789 000 $. Au CES 2023, le cofondateur d’Aska, Guy Kaplinsky, a déclaré que l’approbation de l’A5 par la Federal Aviation Administration pourrait avoir lieu “d’ici un mois”. Aska espère utiliser l’A5 pour lancer un service de covoiturage en 2026. — Daniel Van Boom

La Tesla de la mer

Candéla



Comme vous l’avez probablement remarqué, les véhicules électriques sont en vogue en ce moment. Mais pourquoi s’arrêter sur les routes ? Le bateau hydroptère C8 EV de Candela est un navire lisse qui glisse sur l’eau comme un tapis volant, selon Bridget Carey de CNET. En plus de rendre les véhicules électriques sexy, le C8 de Candela s’inspire de Tesla d’une autre manière clé : sa navigation autonome, où le C8 peut s’en tenir à un cap défini. L’ensemble du bateau est en fibre de carbone, y compris les sièges, ce qui explique le prix de 390 000 $. –Daniel Van Boum

La première voiture de Sony arrive en 2026

James Martin/Crumpe



Les véhicules électriques sont une grosse affaire et Sony veut y participer. Le géant de l’électronique s’associe à Honda sur une nouvelle marque de véhicule électrique appelée Afeela. Le logo Afeela apparaît sur un écran étroit, ou “barre multimédia”, sur le pare-chocs avant du véhicule. Cela peut également interagir avec des personnes extérieures au véhicule et partager des informations telles que la météo ou l’état de charge de la voiture.

Contrairement à la voiture que Sony a présentée au CES 2020, il y a toutes ces années, celle-ci arrive en fait sur le marché. Aucun mot pour le moment sur les prix, mais Sony a déclaré que sa voiture Afeela arrivera sur les routes nord-américaines en 2026. Le Japon et l’Europe suivront. –Daniel Van Boum

Un vélo inspiré des Transformers qui tient sous un bureau

Icoma



Ce vélo électrique est-il plus qu’il n’y paraît? Il y a peu de risques de confondre le Tatamel avec un robot déguisé, mais il est rare de voir un vélo électrique qui peut se replier comme un transformateur à la taille d’une valise et se glisser sous un bureau. Au CES 2023, c’est exactement ce que la société japonaise Icoma a montré avec le Tatamel. C’est aussi plus qu’un vélo du dernier kilomètre. Sa batterie électrique peut être utilisée pour charger des appareils, ce qui peut être pratique en cas d’urgence.

