Les véhicules électriques Hyundai, Kia et Genesis adopteront le port de recharge Tesla NACS en 2024

Moteur Hyundai Amérique du Nord et ses marques sœurs Kia Amérique et Genesis Motor Amérique du Nord tous ont annoncé jeudi qu’ils rejoindraient les rangs des constructeurs automobiles pour adopter la norme nord-américaine de recharge pour voiture électriquepopularisé et open source par Tesla. Selon Hyundai, cette décision doublera la taille du réseau de recharge rapide DC disponible pour ses propriétaires, ajoutant ainsi l’accès à plus de 12 000 superchargeurs Tesla à travers l’Amérique du Nord.

Ce qui a commencé comme une promesse en 2014 du grand patron Elon Musk de rendre open source les brevets et les technologies de Tesla pour accélérer et stimuler l’adoption des véhicules électriques a culminé avec l’annonce fin 2022 que ce serait le cas. ouvrir sa connexion et ses protocoles de recharge de véhicules électriques, rebaptisée norme de recharge nord-américaine, à tout constructeur automobile disposé à l’adopter. Peu de temps après, Ford a annoncé qu’il adopterait la connexion NACS, suivi par un déluge d’annonces d’adoption de la part d’autres constructeurs automobiles, qui incluent désormais le groupe Hyundai Motor.

En savoir plus: Chargement rapide CC : à savoir avant de monter dans votre véhicule électrique

Les propriétaires actuels de véhicules électriques Genesis, Hyundai ou Kia pourront acheter un adaptateur NACS. Antuan Goodwin/CNET

Dans des annonces distinctes, Hyundai, Genesis et les filiales américaines de Kia ont toutes présenté des plans presque identiques. À partir du quatrième trimestre 2024, Hyundai et Genesis commenceront à équiper tous leurs véhicules électriques nouveaux ou actualisés aux États-Unis exclusivement avec le port NACS. Les véhicules électriques canadiens suivront au début de 2025. Selon le calendrier de Kia, tous les véhicules électriques vendus aux États-Unis, au Canada et au Mexique effectueront tous la transition en même temps au quatrième trimestre 2024. Ainsi équipés, les véhicules électriques auront un accès natif au réseau nord-américain de superchargeurs de Tesla pour le courant continu. charge rapide en déplacement.

Cependant, n’échangez pas encore votre Kia EV6, Ioniq 5 ou Genesis GV60 actuelle. Les propriétaires existants des neuf véhicules électriques des marques du groupe Hyundai Motor qui disposent de la norme actuelle du système de charge combinée bénéficieront également de la compatibilité avec les superchargeurs Tesla via un adaptateur CCS1 vers NACS, qui sera disponible chez les concessionnaires à partir de 2025. n’a pas encore été annoncé.