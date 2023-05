Les véhicules électriques Ford obtiendront l’accès au superchargeur Tesla en 2024, les ports de recharge Tesla en 2025

Propriétaires de Gué les camions électriques et les SUV auront bientôt un accès facile aux plus de 12 000 Tesla Superchargeurs V3 aux États-Unis et au Canada grâce à un partenariat entre les deux constructeurs annoncé aujourd’hui. À partir du début de 2024, le réseau Tesla Supercharger deviendra accessible via le réseau BlueOval Charge de Ford via un adaptateur matériel et, à partir de 2025, les véhicules électriques de nouvelle génération de Ford auront le port de charge de Tesla intégré.

Le réseau BlueOval Charge est l’agrégation de fournisseurs de recharge de véhicules électriques partenaires de Ford que les clients peuvent rechercher et accéder via leur logiciel de planification d’itinéraire embarqué, l’application mobile FordPass ou d’autres méthodes. Ford a accès à plus de 10 000 Bornes de recharge rapide CC – sur des réseaux tels qu’Electrify America, EVgo, ChargePoint et d’autres – qui seront bientôt rejoints par les plus de 12 000 points de suralimentation de Tesla.

Les conducteurs se connecteront aux superchargeurs V3 via un adaptateur matériel développé par Tesla qui convertit le câble NACS (North American Charging Standard) de Tesla au port Combined Charging System (CCS) qui est standard sur le Foudre F-150, Mustang Mach-E et E-Transit EV. L’activation et le paiement du chargeur seront ensuite gérés via l’application FordPass ou le logiciel embarqué Pro Intelligence de Ford.

À partir de 2025, Ford construira des véhicules électriques dotés du port NACS de Tesla intégré. Gué

À partir de 2025, la deuxième génération de véhicules électriques de Ford comportera des ports de charge NACS intégrés, vraisemblablement parallèlement à la connexion CCS familière. L’adoption par Ford de la norme de charge open source éliminera le besoin d’un adaptateur pour alimenter les stations Tesla Supercharger.

D’une part, le fait que l’écosystème nord-américain de recharge des véhicules électriques soit toujours divisé entre les normes CCS et NACS semble un peu rétrograde. Maintenant que la norme ChaDeMo est en sortant et avec l’Union européenne qui s’est installée il y a longtemps sur la norme CCS, il semblait que nous étions sur la bonne voie pour qu’un seul port les gouverne tous. Vu sous cet angle, l’approbation par Ford des systèmes de double recharge peut être considérée comme un pas dans la mauvaise direction qui pourrait semer la confusion chez les nouveaux acheteurs de véhicules électriques.

D’autre part, Tesla exploite sans doute le plus grand, le plus répandu et, surtout, le réseau de recharge le plus fiable en Amérique. Tesla est aussi le le plus grand fabricant de véhicules électriques dans le monde, donc s’il y a un argument à faire pour qui gagne la guerre des normes de charge, c’est Tesla. Le partenariat de Ford avec Tesla est une décision intelligente, offrant un grand avantage à ses clients pour le faible coût d’un adaptateur matériel. De plus, s’il y a de la place dans les conceptions de nouveaux véhicules pour les deux ports – et pourquoi n’y aurait-il pas la conception compacte de NACS ? — alors offrir les deux connexions à l’avenir ressemble à une situation gagnant-gagnant pour les clients et pour Ford.

« Le réseau Tesla Supercharger a une excellente fiabilité et la prise NACS est plus petite et plus légère », a déclaré Marin Gjaja, directeur de la clientèle de la division Model E de Ford. « Dans l’ensemble, cela offre une expérience supérieure aux clients. »

Tesla a également récemment promis d’ouvrir au moins 3 500 de ses stations de suralimentation à tous les véhicules électriques d’ici la fin de 2024.

