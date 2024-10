Les véhicules électriques fabriqués en Chine sont désormais soumis à un tarif de 100 %. Qu’est-ce que cela signifie pour les Canadiens?

Les nouveaux tarifs douaniers du Canada sur les véhicules électriques en provenance de Chine se répercuteront sur une multitude d’industries et pourraient avoir des répercussions bien au-delà du marché des véhicules électriques, selon les analystes.

Les droits de douane de 100 % sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine (et certains hybrides), notamment les voitures, les bus, les camions et les véhicules de livraison, entrent en vigueur mardi. après une période de consultation de 30 jours au cours de l’été. Une surtaxe de 25 pour cent sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de Chine entrera en vigueur le 15 octobre.

Bien que cette décision vise à tenir à distance les voitures électriques bon marché et de bonne qualité en provenance de Chine afin de développer et de protéger le secteur naissant des véhicules électriques au Canada, les critiques préviennent qu’elle pourrait avoir un certain nombre de conséquences, notamment sur les objectifs environnementaux et d’autres secteurs canadiens en tant que commerce. la guerre menace.

« Nous ne pensons pas que cela soit très utile », a déclaré Andrew Bell, directeur de l’Electric Vehicle Association of Alberta.

Il y a quatorze ans, Bell a acheté son premier véhicule hybride rechargeable et depuis, il essaie d’attirer d’autres conducteurs. Il qualifie les droits de douane de « barrière inutile » à l’importation de voitures chinoises pour stimuler leur adoption, car ils doubleraient effectivement le prix des véhicules électriques en provenance de Chine.

« Ici, le gouvernement canadien tente d’encourager les Canadiens à adopter des véhicules électriques. Il s’agit d’une option de haute qualité et à faible coût », a-t-il déclaré.

Actuellement, le véhicule électrique le moins cher sur le marché est le Seagull, du constructeur automobile chinois BYD, qui coûte environ 13 000 $ CA.

Andrew Bell, directeur de l’Electric Vehicle Association of Alberta, qualifie les tarifs imposés par le gouvernement fédéral sur les véhicules électriques en provenance de Chine de « barrière inutile ». (Soumis par Andrew Bell)

Bien que les voitures chinoises comme celle-ci ne soient pas encore commercialisées au Canada, les constructeurs ont fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il impose des tarifs élevés afin d’éviter qu’elles n’inondent le marché.

Le Canada participe également actuellement à un Consultation de 30 jours liée aux surtaxes sur les batteries chinoises et les minéraux essentiels après avoir pris connaissance de « la concurrence déloyale de la Chine, y compris des subventions omniprésentes, et l’absence de normes rigoureuses en matière de travail et d’environnement », selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère des Finances.

« Égaliser les règles du jeu »

Lorsque le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le tarif EV fin août malgré la pression exercée par l’industrie, il a déclaré que l’objectif était d’« uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs canadiens ». Il a également blâmé ce qu’il a appelé le subventionnement injuste de la production par l’État chinois.

« Des acteurs comme la Chine ont choisi de s’accorder un avantage injuste sur le marché mondial, compromettant la sécurité de nos industries essentielles et supplantant les travailleurs canadiens dévoués de l’automobile et de la métallurgie. Nous prenons donc des mesures pour remédier à ce problème », a-t-il déclaré.

Pendant des mois il y avait des spéculations sur la façon dont le Canada aborderait la question étant donné que les États-Unis, le plus grand partenaire commercial du Canada, ont imposé un tarif de 100 pour cent plus tôt cette année. L’Union européenne a adopté une position plus mesurée et a augmenté sa surtaxe sur les véhicules électriques chinois de 10 % à 36,3 %.

La décision du Canada a été considérée comme une victoire pour les acteurs du secteur automobile ainsi que pour ceux qui travaillent dans la recherche et le développement.

Olivier Trescases, professeur d’ingénierie à l’Université de Toronto et directeur du Centre de recherche sur les véhicules électriques de l’école, se dit favorable au tarif d’Ottawa. (Lisa Xing/CBC)

« Nous voulons des emplois de haute qualité pour les étudiants et tous les retombées du secteur automobile », a déclaré Olivier Trescases, professeur d’ingénierie à l’Université de Toronto et directeur de son centre de recherche sur les véhicules électriques.

Trescases et ses étudiants mènent des recherches sur les convertisseurs électroniques de puissance – qui sont des boîtiers dans les véhicules électriques qui traitent l’énergie entre la batterie, le moteur et d’autres systèmes – et ont déclaré qu’Ottawa avait contribué beaucoup d’argent pour financer l’innovation.

« Je pense qu’il est absolument essentiel que cet argent ne soit pas gaspillé, qu’il crée de nouveaux emplois, de la prospérité et de l’activité économique pour les Canadiens », a-t-il déclaré.

Trouver un équilibre

Certains analystes du secteur espéraient que le Canada emprunterait la voie de l’Union européenne, notamment Gil Lan, professeur agrégé au département de droit et de commerce de la Ted Rogers School of Management de l’Université métropolitaine de Toronto.

« J’ai l’impression qu’il doit y avoir une forte pression politique sur le Canada, étant donné que c’est une année électorale aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Lan s’est dit préoccupé par les taux d’adoption, étant donné que les réglementations fédérales sur les mandats de vente de véhicules électriques incluent un plan pour éliminer progressivement les ventes de véhicules à essence d’ici 2035 et que, comparativement à la Chine, l’industrie canadienne des véhicules électriques en est encore à ses balbutiements.

« Il y a beaucoup de rattrapage à faire », a-t-il déclaré.

Gil Lan, professeur agrégé à la Ted Rogers School of Management de la Toronto Metropolitan University, affirme qu’une guerre commerciale se prépare entre le Canada et la Chine dans la course à la production de véhicules électriques. (Lisa Xing/CBC)

Le gouvernement libéral fédéral a injecté des milliards de dollars dans des investissements dans le secteur automobile, notamment une usine de batteries à St. Thomas, en Ontario. un à Windsor, en Ontario. et une expansion de plusieurs milliards de dollars de L’usine Honda d’Alliston, en Ontario, fabriquera des véhicules électriques .

Néanmoins, beaucoup de choses dépendent de ces efforts, étant donné que la Chine a investi dans son industrie des véhicules électriques pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

« Tout dépendra de la capacité de l’industrie nationale des véhicules électriques au Canada à décoller », a déclaré Lan.

REGARDER | Comment les tarifs douaniers du Canada sur les véhicules électriques chinois pourraient avoir un impact sur la concurrence : L’impact potentiel des nouveaux tarifs du Canada sur les véhicules électriques fabriqués en Chine Un nouveau tarif sur les véhicules électriques fabriqués en Chine vise à protéger l’industrie manufacturière émergente du Canada, mais on craint ce que les véhicules électriques potentiellement plus chers signifient pour une concurrence déjà limitée.

Le marché des véhicules électriques dominé par la Chine

Les investissements dans l’automobile prennent du temps, et la Chine « domine totalement le marché désormais », a déclaré Frik Els, directeur d’Adamas Inside, la branche d’information d’Adamas Intelligence, une société de recherche et de conseil spécialisée dans les métaux et minéraux stratégiques basée à Toronto. Els a déclaré que le temps nécessaire à la mise en service des mines se mesure en décennies.

Selon les données de l’entreprise, la Chine est responsable de 55 % de la puissance totale des batteries qui circulent sur les routes du monde – une puissance qui provient de l’extraction de minéraux comme le cobalt et le lithium.

Au niveau national, la Chine a dépassé une référence historique cet été : plus de la moitié de tous les véhicules vendus en juillet étaient des véhicules électriques et des hybrides rechargeables. Le seul autre pays à dépasser ce chiffre est la Norvège, avec plus de 80 pour cent.

En outre, a déclaré Els, il existe des centaines de marques de véhicules électriques différentes parmi lesquelles choisir et des dizaines de constructeurs automobiles. « Le fait qu’ils contrôlent toute la chaîne d’approvisionnement autour des véhicules électriques en fait un concurrent redoutable dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Malgré cela, Els suppose que le gouvernement fédéral avait un choix difficile à faire, considérant qu’une concurrence accrue finirait par faire baisser les prix.

« Si votre objectif est uniquement d’électrifier le parc de stationnement des véhicules, alors n’imposez pas de droits de douane sur les importations », a-t-il déclaré, mais « si vous ouvrez complètement les portes de la Chine, vous n’entamerez jamais leur domination ».

« La guerre commerciale se prépare »

Il n’est peut-être pas surprenant qu’il y ait une autre considération pour Ottawa au milieu des problèmes économiques entourant la montée en puissance des véhicules électriques.

Peu de temps après l’annonce des tarifs, La Chine a annoncé un enquête antidumping dans les importations de canola en provenance du Canada. La Chine est le deuxième importateur de canola canadien après les États-Unis, évalué à 5 milliards de dollars canadiens en 2023, selon le Conseil canadien du canola.

La Chine a également lancé un plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce la même tactique qu’elle a utilisée après que l’UE a annoncé sa surtaxe sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Maintenant que le tarif est en vigueur, certains observateurs de l’industrie veulent que le gouvernement fédéral promette qu’il ne sera pas en vigueur indéfiniment.

« Il doit être défini comme un programme de cinq ou sept ans », a déclaré Stephen Bieda, membre du conseil d’administration de l’Electric Vehicle Society.

Jiatong Zhong, professeur adjoint d’économie à l’Université de l’Alberta à Edmonton, partage ce point de vue.

Jiatong Zhong, professeur adjoint d’économie à l’Université de l’Alberta, affirme que le Canada devrait éventuellement éliminer progressivement les tarifs sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. (Soumis par Jiatong Zhong)

« Un tarif est un outil politique qui devrait être utilisé à court et à moyen terme… pour donner le temps aux fabricants canadiens et américains de devenir compétitifs en termes de prix et de qualité », a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration à CBC News, Affaires mondiales Canada a déclaré que la surtaxe est une « réponse exceptionnelle aux défis spécifiques et exceptionnels posés par les politiques et pratiques non marchandes de la Chine ». Il n’a pas répondu à la question de savoir s’il envisageait de supprimer progressivement les droits de douane.

En attendant, il est possible que la Chine intensifie ses actions – même si certains observateurs du secteur notent qu’elle n’a pas réussi à imposer des droits de douane, affirmant qu’il existe d’importantes désincitations financières pour les deux parties.

« C’est une guerre commerciale qui se prépare », a déclaré Lan, de l’Université métropolitaine de Toronto.