Les véhicules électriques devraient égaler les prix des véhicules énergivores alors que les coûts des batteries chutent

Les prix des batteries au lithium-ion ont chuté de 10 % en août, ce qui pourrait contribuer à réduire suffisamment le coût des véhicules électriques qu’elles alimentent pour les mettre au même niveau que les automobiles à essence.

Les véhicules électriques ont traditionnellement des coûts initiaux plus élevés, le prix de la batterie étant un facteur majeur. Mais le prix moyen des batteries est tombé à 98,20 dollars le kilowattheure le mois dernier, selon une société d’analyse énergétique. Intelligence minérale de référencepour la première fois en deux ans, il descend en dessous de 100 dollars.

Les prix des batteries doivent atteindre 100 dollars le kilowattheure pour que les véhicules électriques atteignent la parité de prix avec leurs homologues à combustibles fossiles, a déclaré Benchmark.

« La baisse des prix des cellules pourrait permettre [original equipment manufacturers] vendre des véhicules électriques grand public à des prix comparables à ceux des véhicules ICE, avec la même marge, améliorant ainsi l’attractivité de la transition électrique pour les consommateurs et les constructeurs automobiles », a déclaré l’analyste de Benchmark Evan Hartley. a déclaré dans un communiqué.

Il y a dix ans, les batteries lithium-ion en moyenne 668 $ par kilowattheure. En mars 2022, ils étaient tombés à 146,40 dollars, soit une baisse supplémentaire de 33 % pour atteindre la moyenne d’août. Selon une société d’études de marché Force de tendance« une baisse progressive et continue des prix [should be] attendu pour le reste de l’année. »

Les subventions gouvernementales, la concurrence accrue, les améliorations de la chimie des batteries et les matières premières utilisées pour rendre les batteries moins chères sont quelques-unes des raisons. de nombreux facteurs alimentant la réduction, disent les experts. Le prix du lithium a chuté de plus de 50 % depuis début 2023, et les prix du nickel et du cobalt ont également considérablement baissé.

Il y a aussi le fait que la demande de véhicules électriques est grandir plus lentement que ce que l’industrie avait prévu : en juin, les constructeurs automobiles américains avaient près de 100 jours de véhicules électriques invendus sur leurs lots, selon Cox Automotive. signalésoit plus de trois fois le nombre d’un an plus tôt.

Outre les véhicules électriques, les batteries lithium-ion rechargeables se trouvent dans tout, des smartphones et ordinateurs portables aux brosses à dents électriques et aux appareils de vapotage. Ils sont également utilisés dans le stockage de l’énergie solaire, et la baisse des prix pourrait stimuler l’intérêt des consommateurs pour les installations solaires et batteries pour leurs maisons.

En août, des géologues ont signalé la découverte d’énormes gisements de lithium dans la caldeira de McDermitt, un supervolcan éteint situé à la frontière entre le Nevada et l’Oregon. Le creux en forme de chaudron peut contenir jusqu’à 40 millions de tonnes de lithium extractible, ce qui en fait le plus grand gisement au monde.

Si tel est le cas, cela pourrait suffire à satisfaire la demande mondiale de batteries pendant des décennies, selon L’indépendant.

« Cela pourrait changer la dynamique du lithium à l’échelle mondiale, en termes de prix, de sécurité d’approvisionnement et de géopolitique », estime la géologue belge Anouk Borst. dit Chemistry World. « Les États-Unis disposeraient de leur propre approvisionnement en lithium et les industries auraient moins peur des pénuries d’approvisionnement. »