Les véhicules électriques de GM auront accès au vaste réseau de recharge américain de Tesla

Les véhicules électriques fabriqués par General Motors pourront utiliser une grande partie du vaste réseau de recharge de Tesla à partir du début de l’année prochaine.

De plus, GM adoptera le connecteur de Tesla, la prise qui relie un véhicule électrique à une borne de recharge.

GM se joint à Ford pour faire fonctionner ses véhicules électriques avec environ 12 000 des quelque 17 000 chargeurs de Tesla, et les deux constructeurs automobiles de Detroit s’efforcent de faire du connecteur de Tesla la norme de l’industrie.

La PDG de GM, Mary Barra, et son homologue de Tesla, Elon Musk, ont fait cette annonce jeudi lors d’une conversation sur Twitter Spaces. Leur discussion intervient deux semaines après que le PDG de Ford, Jim Farley, a rejoint Musk pour annoncer que les véhicules électriques de Ford auraient accès à une grande partie du réseau de recharge de véhicules électriques de Tesla, le plus grand du pays.

Farley a également déclaré que Ford passerait au connecteur de Tesla plutôt que d’utiliser le connecteur utilisé par le reste de l’industrie.

À la cloche d’ouverture vendredi, les actions de Tesla Inc. ont bondi de pour cent pour atteindre un nouveau sommet pour l’année. General Motors Co. a augmenté de 3 % et Ford Motor Co. a augmenté de 2 %.

Des travailleurs assemblent des véhicules électriques dans une usine de montage de General Motors dans le Michigan. (Joe White/Reuters)

Au début, les propriétaires de GM et de Ford EV auront besoin d’un adaptateur pour se connecter aux stations Tesla, qui ont leur propre connecteur. Mais GM et Ford passeront tous deux au connecteur North American Charging Standard de Tesla à partir des nouveaux véhicules électriques produits en 2025.

Tesla compte environ 17 000 stations de recharge aux États-Unis. Il existe environ 54 000 stations de recharge publiques aux États-Unis, selon le ministère de l’Énergie, mais beaucoup se chargent beaucoup plus lentement que les stations Tesla.

« Comme Ford, nous voyons cela comme une opportunité d’élargir l’accès à la recharge », a déclaré Barra, ajoutant que GM espère que le reste de l’industrie passera au connecteur de recharge Tesla, qui est différent du connecteur CCS utilisé sur la plupart des autres véhicules électriques.

Musk a déclaré que les véhicules GM et Tesla auraient un terrain de jeu égal aux bornes de recharge.

« Nous fournirons un soutien égal aux deux », a-t-il déclaré. « Le plus important, c’est que nous fassions avancer la révolution des véhicules électriques. »

Elon Musk affirme que les véhicules GM et Tesla auront un accès égal aux bornes de recharge. (Patrick Pleul/Associated Press)

Les détails financiers de l’accord entre les deux sociétés n’ont pas été publiés jeudi, mais le porte-parole de GM, Darryll Harrison, a déclaré que GM ne payait pas Tesla.

« Tesla obtiendra une meilleure utilisation de son réseau et de tous les nouveaux revenus de recharge, ce qui les aidera à étendre davantage le réseau », a déclaré Harrison. « Il existe d’autres opportunités dont les deux sociétés peuvent profiter à la suite de l’accord. »

Les détails de l’accès des clients sont toujours en cours d’élaboration. Les propriétaires de GM EV peuvent devoir payer des frais mensuels pour accéder au réseau de recharge de Tesla, ou ils peuvent payer pour chaque utilisation. Les propriétaires actuels de GM devront probablement acheter l’adaptateur, a déclaré Harrison.

REGARDER | Les différents niveaux de recharge des VE

Les différents niveaux de recharge des VE Daniel Breton, président et chef de la direction de Mobilité électrique Canada, explique les différents niveaux de recharge des véhicules électriques.

Le réseau de superchargeurs de Tesla est un énorme avantage concurrentiel pour l’entreprise basée à Austin, au Texas, qui vend plus de véhicules électriques que quiconque aux États-Unis. Les chargeurs sont souvent situés à proximité des autoroutes pour permettre de longs trajets, où la plupart des prises de charge rapide sont nécessaires, et généralement ils sont plus fiables que les autres réseaux.

Mais l’ouverture de l’accès aux véhicules électriques de GM et de Ford, qui se classent aux deuxième et troisième rangs des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, facilitera la recharge de ces propriétaires en voyage. Cela pourrait également irriter certains propriétaires de Tesla qui se disputent déjà l’espace dans certaines des stations de superchargeur les plus fréquentées, principalement en Californie.

Barra a déclaré que rejoindre le réseau de Tesla doublerait presque le nombre de chargeurs disponibles pour les propriétaires de véhicules électriques GM.

« En fin de compte, nous cherchons ce qui est le mieux pour nos clients », a déclaré Barra. « Nous ne sommes pas la seule entreprise à proposer de bonnes idées. »

Le moniteur montre un véhicule électrique en charge. (Kevin Nepitabo/CBC)

Mike Austin, analyste des véhicules électriques pour Guidehouse Insights, a déclaré que l’adhésion de GM au réseau Tesla est un grand pas en avant pour faire du connecteur de Tesla la norme à l’échelle de l’industrie.

« Il semble qu’il y ait beaucoup d’élan en faveur de la norme de charge nord-américaine, c’est certain », a-t-il déclaré.

Si d’autres grands fabricants de véhicules électriques tels que Hyundai, Kia, Volkswagen et Nissan changeaient également de connecteurs, Tesla tirerait une grande partie des revenus de ses chargeurs, a déclaré Austin.

Pourtant, Tesla semble retenir au moins une partie de son réseau pour qu’il ne soit utilisé que par les propriétaires de Tesla, a-t-il déclaré. Le risque, a-t-il dit, est que les propriétaires de Tesla pourraient devoir attendre pour avoir accès à une prise.

« Les propriétaires de Tesla sont habitués à ne pas avoir à attendre », a-t-il déclaré.

Le connecteur et le cordon Tesla sont beaucoup plus légers et plus faciles à manipuler que le système CCS utilisé par le reste de l’industrie automobile, a déclaré Austin.

Plus tôt cette année, la Maison Blanche a annoncé qu’au moins 7 500 chargeurs du réseau Supercharger et Destination Charger de Tesla seraient disponibles pour les véhicules électriques non Tesla d’ici la fin de 2024. Mais jusqu’à présent, le déploiement a été lent.