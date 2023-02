Les véhicules électriques de Californie améliorent déjà la qualité de l’air et la santé publique

Lors de son discours sur l’état de l’Union cette semaine, le président Joe Biden a souligné que les crédits d’impôt pour les véhicules électriques étaient un élément clé de sa stratégie de lutte contre le changement climatique. Le transport est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, et l’électrification des voitures et des camions est une étape clé pour réduire leur impact sur la température de la planète. Mais le passage des hydrocarbures aux électrons présente également des avantages immédiats pour l’environnement, ce qui peut à son tour améliorer la santé publique.

Il est logique qu’une voiture électrique pollue moins l’air qu’une voiture à essence. Pas de moteur, pas de sous-produits de combustion : monoxyde de carbone, oxydes de soufre, oxydes d’azote, aldéhydes, etc. Lorsqu’ils sont inhalés, ces produits chimiques peuvent entraîner une hypertension artérielle, aggraver l’emphysème et déclencher des crises d’asthme. La pollution de l’air contribue à pas moins de 200 000 décès par an aux États-Unis. Selon certaines estimations, les avantages sanitaires et économiques de la pollution de l’air évitée suffisent à eux seuls à justifier la transition vers une énergie propre.

Remplacer les voitures et camions à combustion interne par des véhicules électriques réduirait ces problèmes de santé. Et selon une nouvelle étude, il ne faut même pas beaucoup de véhicules électriques pour avoir un avantage mesurable.

Une étude publiée plus tôt ce mois-ci dans la revue Science de l’environnement total ont constaté qu’en Californie, chaque tranche de 20 véhicules zéro émission pour 1 000 personnes dans un code postal donné entraînait une baisse de 3,2 % du taux de visites aux urgences en raison de l’asthme.

Ce qui est intéressant ici, c’est que les chercheurs ont trouvé cela en étudiant les niveaux réels de pollution de l’air et les résultats pour la santé plutôt qu’en utilisant des modèles et des simulations. Il ne s’agit pas d’avantages hypothétiques dans le futur; ils se produisent maintenant.

“Nous voulions vraiment utiliser des données du monde réel, aussi réelles que possible, pour voir si nous avons vu des impacts sur la santé et des impacts sur la qualité de l’air”, a déclaré le co-auteur Sandy Eckel, biostatisticien à l’Université de Californie du Sud.

La santé est souvent présentée comme un co-bénéfice de la transition vers une énergie plus propre, mais les conclusions de l’étude soulignent que même pour un problème mondial massif comme le changement climatique, certaines décisions individuelles peuvent avoir un impact immédiat. Les résultats ont également montré, cependant, que les véhicules électriques sont un moyen coûteux de lutter contre la pollution et que leurs avantages profitent aux communautés plus riches qui peuvent se le permettre. Souvent, cela laisse les communautés avec moins de moyens et plus de pollution dans la poussière.

Les véhicules électriques peuvent être bénéfiques pour votre santé, si vous pouvez vous le permettre

Eckel et son équipe ont examiné 1 200 codes postaux à travers le Golden State entre 2013 et 2019. Ils ont suivi les immatriculations de véhicules électriques et les mesures locales de dioxyde d’azote, un polluant produit par les moteurs conventionnels qui peut à lui seul causer des problèmes respiratoires et déclencher la formation d’autres polluants comme l’ozone et les particules.

L’équipe a contrôlé les améliorations à long terme de la qualité de l’air. La Californie a certaines des règles de qualité de l’air les plus strictes aux États-Unis et a conduit le pays à pousser les voitures et les camions à émettre moins, de sorte que la pollution en général a diminué au fil du temps.

Au cours de la période d’étude de sept ans, le nombre moyen de véhicules zéro émission pour 1 000 personnes dans un code postal est passé de 1,4 à 14,7. À mesure que la pénétration des véhicules électriques augmentait, les visites aux urgences diminuaient.

“Cette étude s’ajoute à un solide corpus de recherches que nous avons déjà vues et qui montrent les avantages des véhicules électriques”, a déclaré Kathy Harris, principale défenseure des véhicules propres au Natural Resources Defense Council, qui n’a pas participé à l’expérience.

Mais l’adoption des véhicules électriques n’a pas été répartie uniformément dans tout l’État.

“Il y a aussi beaucoup de données démographiques sociales différentes, et dans le cadre de l’approche analytique, nous avons ajusté certaines influences du statut socio-économique”, a déclaré Erika Garcia, une autre co-auteure et chercheuse en santé publique à l’USC.

En particulier, les chercheurs ont examiné les niveaux d’éducation, qui servaient d’indicateur de richesse dans une communauté. Dans l’ensemble des codes postaux de Californie, la part des adultes titulaires d’au moins un baccalauréat variait de 1,1 % à 87,1 %. Dans les communautés comptant 17,1 % d’adultes titulaires d’un baccalauréat, le 25e centile pour l’éducation, le nombre de véhicules à zéro émission a augmenté de 0,7 chaque année pour 1 000 habitants en moyenne. Au 75 centile pour l’éducation, 47,2% des adultes titulaires d’un baccalauréat, l’augmentation annuelle moyenne des voitures électriques était de 3,55, environ cinq fois plus élevée.

Un niveau d’instruction plus élevé est fortement lié à des revenus plus élevés, ce qui facilite l’achat de véhicules électriques. La nouvelle voiture moyenne aux États-Unis l’année dernière a coûté environ 48 000 $, tandis que la nouvelle voiture électrique moyenne a coûté 66 000 $.

Pris ensemble, les résultats révèlent que les améliorations de la qualité de l’air résultant du passage aux voitures électriques tendent vers les communautés les plus riches. Cet écart pose un problème délicat pour la santé publique car les zones à faible revenu sont souvent confrontées à un niveau de référence plus élevé de pollution atmosphérique et aux problèmes de santé qui y sont associés.

“Ce n’est pas surprenant compte tenu de la façon dont les nouvelles technologies ont tendance à infiltrer de nouvelles populations”, a déclaré Garcia. “Mais cela met en évidence la nécessité de veiller à ce que ces co-bénéfices de santé publique soient répartis de manière égale et équitable au sein de la population.”

Les voitures électriques ne sont pas le seul moyen d’améliorer la qualité de l’air

Cependant, combler l’écart d’adoption des véhicules électriques peut poser un défi politique. En novembre dernier, les électeurs californiens ont rejeté une mesure électorale qui augmenterait les impôts des résidents fortunés afin de subventionner les véhicules électriques pour les communautés à faible revenu et défavorisées.

Mais les véhicules électriques ne sont pas le seul moyen de réduire la pollution de l’air et, dans de nombreux cas, ils ne sont pas la meilleure option. Les voitures et les camions électriques sont généralement plus lourds que leurs homologues à essence, ce qui peut entraîner une plus grande pollution par la poussière provenant du caoutchouc et des routes, même s’ils éliminent la pollution par les gaz d’échappement. Certains des plus gros véhicules électriques sont en fait pires pour le climat que les petits véhicules à combustion. Les VUS géants comme le Hummer EV nécessitent plus d’énergie pour se déplacer. Étant donné que la majeure partie du réseau électrique américain fonctionne toujours aux combustibles fossiles, l’empreinte carbone d’un gros véhicule électrique par mile peut être supérieure à celle d’une petite voiture à essence.

Donc, pour étendre les avantages d’une meilleure qualité de l’air aux personnes les plus vulnérables, il faut regarder au-delà des tuyaux d’échappement des voitures personnelles, a déclaré Harris. L’électrification des transports publics, des camions et des véhicules de la flotte, qui sont souvent acheminés par les communautés à faible revenu, est également une tactique importante. Et rendre plus facile de vivre sans voiture pourrait avoir les plus grands avantages pour la santé. L’année dernière, la législature californienne a adopté un crédit d’impôt de 1 000 $ pour les résidents à faible revenu qui ne possèdent pas de voiture.

Pourtant, les véhicules électriques chargent en avant. En 2022, ils représentaient 5,8 % des ventes de véhicules neufs aux États-Unis, contre 3,1 % en 2021. La Californie, le plus grand marché automobile du pays, s’est déjà engagée à mettre fin aux ventes de tous les véhicules à carburant fossile d’ici 2035. De grands constructeurs comme General Motors se sont engagés à passer au tout électrique alors qu’une nouvelle génération de constructeurs entièrement électriques commence à émerger.

Ces changements finiront par se répercuter sur ceux qui ont moins d’argent, mais pour sauver plus de vies, la transition devra s’accélérer.