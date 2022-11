Les véhicules électriques commencent à entrer dans le courant dominant de l’achat de voitures

Les acheteurs de voitures à batterie sont préoccupés par le changement climatique, mais la baisse des coûts est également une attraction puissante, selon plus de 3 000 répondants à une demande d’histoires sur les achats de voitures électriques sur le site Web du New York Times. Rouler à l’électricité est généralement beaucoup moins cher que l’essence. Des dizaines de personnes interrogées ont déclaré qu’elles utilisaient l’énergie générée par les panneaux solaires sur le toit pour recharger leurs voitures, ce qui pourrait réduire encore plus les coûts.

Les acheteurs de voitures électriques ont utilisé des mots comme « amour » et « génial » pour décrire leurs véhicules. Beaucoup ont dit qu’ils n’achèteraient plus jamais de voiture à essence, mais beaucoup d’autres ont dit qu’ils avaient l’intention de garder au moins un véhicule conventionnel, car parcourir de longues distances en voiture électrique peut être peu pratique et parfois impossible en raison des difficultés à trouver des bornes de recharge.

Les véhicules électriques deviennent maintenant populaires ailleurs que là où ils ont décollé, comme la Californie, où 39 % de tous les véhicules électriques américains étaient immatriculés en juin, selon les données du ministère de l’Énergie. Les inscriptions en dehors de la Californie ont bondi de 50% en 2021, contre une augmentation de 32% dans l’État.

À long terme, une utilisation beaucoup plus large des véhicules électriques nécessitera de nombreux modèles plus abordables. La Leaf et la Chevrolet Bolt sont parmi les rares voitures à batterie moins chères disponibles, avec plusieurs en cours de route, dont un véhicule utilitaire sport Chevrolet Equinox, qui commencera à environ 30 000 $. Mais il faudra peut-être un certain temps avant qu’il y ait suffisamment de modèles abordables, y compris des voitures d’occasion, qui se vendent en bien plus grand nombre que les véhicules neufs. Pour l’instant, Tesla, Ford Motor, Mercedes-Benz et d’autres entreprises se sont concentrées sur des modèles haut de gamme plus rentables.

Pourtant, de nombreux acheteurs concluent que les véhicules électriques ont un sens économique même lorsqu’ils coûtent des milliers de dollars de plus que les véhicules à essence similaires.

La volatilité des prix de l’essence, qui a atteint des sommets cette année, a influencé des gens comme Tracy Miersch, une résidente de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Elle parcourt 3 000 miles par mois pour installer des présentoirs de marchandisage pour les détaillants.

“J’étais plutôt opposée à toutes les nouvelles technologies”, a déclaré Mme Miersch, ajoutant: “Mon objectif était de me débarrasser du gaz.”