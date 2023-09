Les véhicules électriques chinois sont désormais considérés comme une « menace réelle » pour l’industrie automobile européenne

Une berline électrique BYD Co. Seal lors de la journée médiatique du Salon automobile de Munich (IAA) à Munich, en Allemagne, le lundi 4 septembre 2023.

Environ 40 % des présentateurs de la conférence viennent d’Asie, tandis que le nombre d’exposants chinois présents a plus que doublé, passant de 29 en 2021 à 75 cette année, selon IAA Mobility. Il y a près de 750 exposants au total, venus de 38 pays.

Le constructeur automobile BYD, soutenu par Warren Buffet, a lancé lundi sa berline électrique Seal pour l’Europe, tandis que Leapmotor, basé à Hangzhou, en Chine, a annoncé que son SUV serait disponible en Europe l’année prochaine.

De même, Xpeng a annoncé son intention de vendre ses voitures en Allemagne en 2024, après avoir déjà pénétré les marchés norvégien, suédois, danois et néerlandais.

« Nous reconnaissons que l’Allemagne est le marché le plus important et le plus exigeant pour tous », a déclaré lundi à CNBC les constructeurs automobiles Brian Gu, président de Xpeng.

La banque suisse UBS est allée jusqu’à dégrader la note de deux grands constructeurs automobiles européens en raison de la menace posée par l’élargissement du marché chinois des véhicules électriques.