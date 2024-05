Les véhicules américains Stryker aident l’Ukraine à reconquérir le territoire perdu à Kharkiv : rapport

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le véhicule blindé de combat Stryker. Le sergent. Sara Stalvey/Armée américaine

L’Ukraine utilise des véhicules américains Stryker pour contrer l’offensive russe à Kharkiv, selon un rapport.

Les forces ukrainiennes ont repris de petites portions de territoire près de Vovchansk, dans la région nord-est.

La riposte ukrainienne est menée par la 82e brigade d’assaut aérien d’élite.

Les véhicules blindés de combat américains Stryker aident l’Ukraine à lutter contre l’avancée russe dans la région assiégée de Kharkiv, au nord-est du pays. Poste de Kyiv signalé.

Les forces ukrainiennes ont récemment repris un territoire près de la ville de Vovchansk, dans la région, selon le Groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW). Il cite des images géolocalisées publiées le 22 mai.

Vovchansk a été le théâtre de violents combats ces derniers jours alors que la Russie poursuit ses tentatives pour repousser les forces ukrainiennes de la frontière avec l’oblast de Belgorod.

Des sources ont déclaré au Kyiv Post que la riposte ukrainienne dans la région était menée par la 82e brigade d’assaut aérien d’élite, avec le soutien des forces spéciales – et des Strykers fournis par les États-Unis.

Des documents militaires divulgués l’année dernière ont montré que la puissante 82e unité est l’une des mieux équipées d’Ukraine, avec environ 150 véhicules blindés d’infanterie, dont 90 Strykers et 14 chars Challenger britanniques, selon Politique.

La brigade est restée en réserve jusqu’en août de l’année dernière, avant d’être finalement envoyée au combat autour de Robotyne, dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, pour soutenir la contre-offensive, qui s’est soldée par une déception pour Kiev.

UN vidéo publié en ligne par la 82e brigade d’assaut aérien semble montrer les Strykers en action à Vovchansk.

Véhicules Stryker. Alliance photo/Getty Images

Selon le fabricant General Dynamics, les Strykers sont disponibles en 10 variantes, dont un porte-infanterie, un système de reconnaissance et un système de canon mobile.

Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 62,5 mph et avoir une autonomie de croisière de 330 miles.

Les véhicules ont été utilisés pour la première fois par l’armée américaine lors de l’opération Iraqi Freedom, avec l’arrivée de la 3e Stryker Brigade Combat Team (BCT) en Irak en 2003.

Le transporteur d’infanterie à huit roues s’est avéré très efficace dans la guerre urbaine et a rapidement gagné des éloges pour sa mobilité opérationnelle et son réseau de commandement et de contrôle.

En 2017Theodore Kleisner, alors lieutenant-colonel qui avait servi comme commandant de compagnie dans le 3e BCT en Irak, a fait l’éloge du Stryker : « Nous avons utilisé des Strykers pour manœuvrer et arrêter les balles. Nous sommes restés dedans jusqu’à ce que nous pensions être à un point où nous devions établir la domination du terrain.

Stryker BCT, le major Walter Gray II, dans un 2017 étude, a noté que les Strykers se sont bâtis une réputation positive parmi les soldats pour leur « maniabilité, leur rapidité et leur fonctionnement silencieux », affirmant qu’ils étaient « favorables aux raids, aux patrouilles et aux opérations de bouclage et de recherche dans les rues urbaines de Mossoul ».

« Les Irakiens ont commencé à appeler les Strykers ‘Ghost Riders’ parce qu’ils étaient très silencieux », a-t-il ajouté.