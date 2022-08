Les végétaliens suscitent la fureur d’exiger qu’un rond-point appelé Pork Pie Island soit renommé

Les végétaliens ont été critiqués après avoir demandé qu’un rond-point appelé Pork Pie Island soit renommé.

People for the Ethical Treatment of Animals veut l’appeler Vegan Pie Roundabout pour aider à “inspirer des choix alimentaires plus sains”.

Les végétaliens ont été critiqués après avoir exigé qu’un rond-point à Leicester appelé Pork Pie Island soit renommé. Crédit : Alamy

Le maire de Leicester, Sir Peter Soulsby, a déclaré: “Toute discussion sur le changement de nom n’est qu’une tarte dans le ciel” Crédit : Alamy

Le rond-point de Leicester a été nommé par les habitants d’après la bibliothèque adjacente des années 1930 – qui a des sections rondes ressemblant à une tourte au porc.

Mais l’idée folle a été accueillie avec colère et perplexité. Simon Chambers a déclaré: «Êtes-vous en train de rire? Laissez l’histoire de notre ville tranquille.

Adam Baker a plaisanté: “Aucun animal n’a été blessé en nommant ce rond-point – obtenez une vie, les gens.”

Teresa Glover, 42 ans, a déclaré : « C’est aussi célèbre que le King Power Stadium et l’usine Walkers’ Crisps. Pourquoi supprimeriez-vous une icône ? »

Kate Werner de Peta a déclaré: “Ce changement inspirerait des choix alimentaires plus sains qui aident l’environnement et préviennent la souffrance des animaux.”

Mais le maire de Leicester, Sir Peter Soulsby, a déclaré: “Toute discussion sur le changement de son nom n’est qu’une tarte dans le ciel.”