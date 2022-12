Les vedettes du hockey rendent hommage au recordman d’Ovechkin (VIDÉO)

La star russe est devenue le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la LNH

La dernière réalisation d’Alexander Ovechkin n’est pas passée inaperçue auprès de certains des plus grands noms de la LNH après que la star russe s’est hissée au deuxième rang du tableau d’honneur des marqueurs de tous les temps de la ligue vendredi soir.

Ovechkin, 37 ans, a marqué deux fois lors du triomphe 4-1 des Capitals de Washington contre les Jets de Winnipeg pour faire match nul, puis éclipser le record du grand canadien Gordie Howe de 801 buts dans la LNH pour décrocher la deuxième place de la liste de tous les temps.

Les 894 buts de l’icône de la LNH Wayne Gretzky – autrefois considérés comme un défi insurmontable à attraper pour tout joueur de la LNH – sont maintenant fermement dans le collimateur d’Ovechkin alors qu’il cherche à cimenter son héritage en tant que l’un des plus grands joueurs de ce sport.

Le Grand 8 poursuit son ascension. 📈 Avec le but 802, Alex Ovechkin (@ovi8) a maintenant le deuxième plus grand nombre de buts dans l’histoire de la LNH ! 🦅 pic.twitter.com/ySJOeb2pek — LNH (@NHL) 24 décembre 2022

“C’est juste fou à voir, et c’est un nombre énorme, et c’est un grand accomplissement pour son jeu, pour sa personne et pour sa famille aussi», a déclaré son coéquipier de Washington Dmitry Orlov à propos de la dernière réalisation d’Ovechkin.

“La façon dont il va maintenant, c’est sûr que c’est génial, et vous espérez qu’il va rester en bonne santé – et un autre jour, une autre étape importante.”

Et selon l’entraîneur des Capitals Peter Laviolette, ce n’est qu’une question de temps avant qu’Ovechkin ne surpasse le grand Gretzky dans le record absolu des marqueurs.

“Quand on voit ce qu’Alex fait au quotidien, je pense que tout est possible», a déclaré Laviolette. “Sa façon de jouer. La façon dont il marque. La façon dont il tire la rondelle. Son amour du jeu. Sa passion et son but pour le jeu. Tout est possible.

“Il est à nouveau sur le rythme pour une autre belle année», a ajouté Laviolette.

“Il est en pleine forme. Il a évidemment une capacité et un talent énormes quand il s’agit de faire ce qu’il fait. Il aime le jeu. Il a une passion et un but quand il prend [to] la glace. Je pense que toutes ces choses combinées et le fait qu’il a pu jouer dans de nombreux matchs, tout cela s’ajoute à la capacité de jouer régulièrement.”

VOUS AVEZ TOUS 𝗟𝗢𝗨𝗗 pic.twitter.com/nWuyTeszOv – Capitales de Washington (@Capitals) 24 décembre 2022

TOC TOC Wayne ! Voici OVI !!!! – Ryan Vircik (@RyanVircik) 24 décembre 2022

J’ai pu regarder toute la carrière de Gretzky et Ovi est le meilleur buteur de tous les temps. Vu les époques c’est une évidence et Gretzky est mon idole https://t.co/cljK3SfVIc — La Barbe (@BeardZeus) 24 décembre 2022

Mais, ne vous y trompez pas, avec Gordie Howe maintenant dans le rétroviseur, l’accent est maintenant mis sur le détrônement du hockey sur glace.‘s roi régnant.

“Tout le monde attend le disque de Gretzky, et ça ne va pas être facile», a expliqué Orlov. “Tout le monde le sait, et lui aussi. C’est beaucoup de travail et parfois de chance aussi. Il y a un long chemin à parcourir.”

L’attaquant des Capitals Anthony Mantha a accepté.

“Je pense qu’une fois qu’il sera numéro un, il pourra avoir un sentiment de soulagement,” il a dit.

“Jusque-là, il est à la chasse – et c’est ce que nous aimons chez lui.”