Les vedettes des Rockets de Kelowna se rencontrent sur la scène mondiale

Le capitaine Colton Dach et Gabriel Szturc s’habillent pour l’équipe canadienne et l’équipe tchèque

Deux visages familiers se rencontreront sur la patinoire aujourd’hui à Halifax, quoique de l’autre côté du point de mise au jeu.

Le capitaine des Rockets de Kelowna, Colton Dach, donne le coup d’envoi au calendrier d’Équipe Canada aujourd’hui au Championnat mondial junior U-20 de l’IIHF face à l’équipe tchèque, avec l’attaquant des Rockets Gabriel Szturc.

En enfilant le rouge et blanc, Dach rejoint une jolie compagnie d’élite en devenant le 19e Rocket à s’habiller pour Équipe Canada, rejoignant des noms tels que Shea Weber, Tyson Barrie et Luke Schenn.

Pour Szturc, c’est la deuxième fois qu’il représente son pays sur la scène mondiale junior, après avoir terminé quatrième avec l’équipe tchèque l’été dernier.

Les deux coéquipiers ont trouvé le fond du filet lors de leurs matchs d’avant-tournoi respectifs, Dach marquant lors d’une victoire 6-1 contre la Slovaquie, tandis que Szturc a trouvé la ficelle à deux reprises lors d’une victoire 6-3 contre la Lettonie.

La mise au jeu d’aujourd’hui est prévue pour 15 h 30. PST sur TSN.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

