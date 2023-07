Les vedettes de Shah Rukh Khan, Jawan et Dunki, gagnent cet énorme montant avant même leur sortie

Après nous avoir emmenés dans une aventure palpitante d’action et d’aventure à Pathaan, la superstar Shah Rukh Khan se prépare pour la sortie de Jawan d’Atlee. Sans oublier, SRK a également Dunki de Rajkumar Hirani dans la file d’attente. Les deux films – produits sous les bannières de Red Chillies Entertainment de Shah Rukh Khan – devraient sortir plus tard cette année. Cependant, certains rapports suggèrent qu’avant la sortie sur grand écran, les droits non théâtraux de Jawan et Dunki ont été vendus à un montant exorbitant, de près de Rs 500 crore.

Les droits non théâtraux de Jawan et Dunki de Shah Rukh Khan vendus pour Rs 480 crore

Jawan et Dunki ont conclu des accords vertigineux pour les droits numériques, musicaux et satellitaires. Selon certaines informations, Jawan a engrangé un prix légèrement plus élevé que Dunki, en raison de sa sortie pan-indienne, tandis que le réalisateur Rajkumar Hirani ne sera publié qu’en hindi. Jawan et Dunki de Shah Rukh Khan se sont bien comportés dans le secteur non théâtral, rapportant une énorme quantité de Rs 480 crore, a rapporté ETimes. Alors que les droits de Jawan ont été vendus pour environ Rs 250 crore, Dunki a récupéré environ Rs 230 crore. Le quotidien a affirmé que les droits non cinématographiques vendus pour Jawan et Dunki étaient les plus élevés de tous les films.

Sortie de la bande-annonce de Jawan

Il n’y a pas si longtemps, les fans étaient ravis d’apprendre que la bande-annonce très attendue de Jawan sera jointe aux tirages de Tom Cruise’s Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. La vedette de Tom Cruise sortira dans les salles indiennes le 12 juillet.

Tout sur Jawan

Dirigé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupati, qui jouera l’antagoniste. Sanya Malhotra et Sunil Grover ont également rejoint le casting de stars du film. Des camées spéciaux de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay sont également attendus. Prévu pour une sortie le 2 juin, Jawan devrait maintenant sortir sur les écrans d’argent le 7 septembre.

L’intrigue de Dunki

En parlant de Dunki, le film Rajkumar Hirani marque la première collaboration de Shah Rukh Khan avec le cinéaste. SRK partagera l’espace d’écran avec Tapsee Pannu dans le film. Présenté comme une comédie dramatique, le film tourne autour d’une route dérobée illégale connue sous le nom de Donkey Flight, utilisée par les Indiens pour immigrer vers des pays étrangers. Dunki sortira en salles le 22 décembre.