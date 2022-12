Les vedettes de 2022

Pour beaucoup d’entre nous, 2022 a été l’année où nous sommes sortis plus complètement de nos cocons pandémiques, nous aventurant dans les cinémas, les musées, les concerts – explorant nos divertissements avec un cœur et des yeux impatients, quoique fatigués, avant de rentrer chez nous devant nos téléviseurs. En cours de route, les artistes et les interprètes du monde des arts ont eu, pour la première fois depuis des années, la chance de se connecter plus étroitement et pleinement avec le public et de livrer grand. Voici sept stars qui ont capté notre attention en ce moment et nous ont donné une nouvelle perspective.

Télévision

Quinta Brunson

En 2014, Quinta Brunson a eu un hit viral sur Instagram : une série de vidéos intitulée “La fille qui n’a jamais été à un bon rendez-vous.” Chez Buzzfeed, où elle a d’abord été payée pour tester le goût de Doritos, elle a rendu populaire vidéos comiques pour le site, puis a vendu la série de streaming “Broke” à YouTube Red. En 2019, elle a joué et écrit pour la première saison de “A Black Lady Sketch Show” de HBO.

Cette trajectoire l’a préparée à réaliser un exploit rare: une sitcom de réseau chaleureuse mais pas sucrée avec une distribution d’ensemble parfaite qui a réussi à ravir les critiques et le public – tout en éclairant les problèmes des écoles publiques sous-financées. La comédie de style faux documentaire, “Abbott Elementary”, qu’elle a créée et dans laquelle elle joue, a fait ses débuts sur ABC en décembre 2021 et a été nominée pour sept Emmy Awards cette année, dont elle en a remporté trois.

“Je pense que beaucoup de gens aiment avoir quelque chose de léger et nuancé », a déclaré Brunson, 32 ans, au New York Times Magazine plus tôt cette année. “‘Abbott’ est arrivé au bon moment.”