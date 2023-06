Les VC chinois se tournent vers le Moyen-Orient pour une bouée de sauvetage en dollars américains

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan al-Saud (CR) et le vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) Hu Chunhua assistent à la 10e conférence commerciale arabo-chinoise à Riyad, le 11 juin 2023.

Les investisseurs du Moyen-Orient recherchent activement des opportunités en Chine, puis investissent à petite échelle pour tester les eaux, a déclaré la source à CNBC cette semaine, notant que la technologie de pointe, les nouvelles tendances de consommation et la biotechnologie étaient des industries d’intérêt populaires.

Une vague de conférences Chine-Moyen-Orient et de visites d’affaires au cours des derniers mois représente ce qui devrait être une tendance croissante des flux de capitaux internationaux.

Les capitaux du Moyen-Orient cherchent à intervenir, d’autant plus que des pays comme l’Arabie saoudite et le Qatar cherchent à se diversifier pour ne pas dépendre des combustibles fossiles.

Ces tensions et une surveillance réglementaire accrue dans les deux pays ont incité de nombreux investisseurs basés aux États-Unis à suspendre leurs investissements dans les fonds de capital-risque chinois. Ces fonds étaient généralement libellés en dollars américains et les startups investies étaient ensuite cotées sur les bourses américaines.

Les liens de la Chine avec le Moyen-Orient se sont réchauffés depuis que l’Arabie saoudite et l’Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques plus tôt cette année – grâce à des discussions négociées par Pékin.

Le renforcement de la tendance à l’investissement est une confluence de développements diplomatiques, financiers et économiques.

Au total, les huit plus grands fonds souverains du Moyen-Orient détenaient plus de 3 000 milliards de dollars d’actifs totaux combinés l’année dernière, selon les dernières estimations disponibles de Preqin.

Les données de Preqin ont montré que la part des investissements des fonds souverains du Moyen-Orient dans les actifs alternatifs dans le monde avait à peu près doublé entre 2021 et le premier semestre 2022.

En février 2022, l’allocation des investisseurs du Moyen-Orient aux actifs nord-américains était toujours nettement supérieure à celle de l’Asie-Pacifique, selon Preqin, une société de recherche sur les actifs alternatifs. Les actifs alternatifs comprennent le capital-risque, mais pas les actions et obligations cotées en bourse.

Outre les investissements saoudiens dans le raffinage du pétrole et la pétrochimie en Chine, Al-Falih a noté les investissements dans la technologie par le fonds souverain du royaume, le Fonds d’investissement public et des entreprises du secteur privé.

« Il était très clair que le camionnage en Chine est plus important que partout ailleurs. Si une entreprise réussit à créer un camionnage sûr et autonome, les chances qu’elle se développe en Chine sont plus élevées que dans d’autres endroits », a déclaré Aysar Tayeb, directeur général exécutif de Prospérité7.

Les investissements de Prosperity7 dans environ 30 startups sont répartis à peu près également entre les entreprises américaines et chinoises, a déclaré Tayeb lors d’un entretien téléphonique au début du mois.

« Nous commençons à voir plus d’activité en Chine à coup sûr », a-t-il déclaré, notant que le flux des transactions en Chine « était un peu plus lent » au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19.

En mai, Abu Dhabi a accueilli des conférences ciblant spécifiquement Entrepreneurs chinois.

Les autorités locales ont affirmé en mai qu’elles hébergeaient les « 50 meilleures licornes » de Chine – un terme faisant référence aux startups évaluées à plus d’un milliard de dollars – et ont lancé le « Conclave d’investissement de la licorne arabe en Chine », selon un communiqué des médias d’État des Émirats arabes unis.