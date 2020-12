La propriété étrangère des terres agricoles dans certains États a grimpé jusqu’à 25 pour cent, la Chine conservant sa position d’investisseur étranger le plus puissant d’Australie.

Les investissements à l’étranger ont explosé sur la côte est, les exploitations étrangères détenant désormais 26,2% des terres agricoles en Tasmanie, selon de nouvelles données du Bureau australien des impôts.

La proportion de terres agricoles appartenant à des étrangers dans le Territoire du Nord a également atteint 25 pour cent, WA venant en troisième position avec 17 pour cent.

Les avoirs étrangers ont augmenté de 3,4% à Victoria et de 4% en Nouvelle-Galles du Sud et dans l’ACT – où plus de 2,6 millions d’hectares de terres agricoles appartiennent à une société étrangère.

La propriété étrangère des terres agricoles dans certains États australiens a atteint 25%

Les investisseurs américains ont acheté le plus de terres agricoles australiennes au cours de l’année se terminant le 30 juin, mais les entreprises chinoises possèdent maintenant 9,2 millions d’hectares – le plus parmi tous les pays étrangers.

Les investisseurs britanniques sont les deuxièmes propriétaires les plus puissants de l’agriculture australienne avec des exploitations égales à 8,17 millions d’hectares.

LES ÉTATS AVEC LA FERME LA PLUS PROPRES À L’ÉTRANGER Tasmanie 26,2 pour cent Territoire du Nord 25,8 pour cent Australie occidentale 17 pour cent Queensland 11,8% Australie du Sud 10,7% NSW / ACT 5,1 pour cent Victoria 5,6%

Le rapport intervient au milieu d’une guerre commerciale qui s’aggrave entre la Chine et l’Australie alors que la superpuissance asiatique impose des tarifs de plus en plus punitifs sur les produits australiens.

Le mois dernier, Pékin a bloqué les exportations australiennes, y compris le charbon et les fruits de mer, avant d’imposer un tarif de 212 pour cent sur le vin australien, interdisant ainsi le produit.

L’ambassade de Chine à Canberra a également publié un dossier de 14 griefs, y compris des allégations que l’Australie « se range du côté des États-Unis », s’ingérant dans ses affaires à Taiwan et à Hong Kong.

L’expert en propriété rurale, le Col Medway, a déclaré que les terres agricoles étaient un atout précieux pour les acheteurs étrangers et leur permettaient de doubler leur investissement tous les 10 ans.

«C’est un très bon rendement dans cet environnement à faible rendement que nous connaissons actuellement», a-t-il déclaré à The Australian.

«En plus de cela, vous avez le loyer qu’ils perçoivent. Certains de ces investisseurs ne sont pas actifs – ils possèdent le terrain et le louent à un opérateur ».

En juin, le trésorier Josh Frydenberg a annoncé que les lois sur les investissements étrangers en Australie seraient complètement révisées pour protéger la sécurité nationale du pays.

Sur la photo: Cubbie Station dans le sud-ouest du Queensland, une immense ferme de coton du Queensland appartenant en grande partie à une entreprise textile chinoise

À partir du 1er janvier de l’année prochaine, toute offre étrangère réputée provenir d’une «entreprise de sécurité nationale sensible» sera examinée par le Conseil d’examen des investissements étrangers.

Auparavant, les offres d’investisseurs privés n’étaient examinées que si l’actif valait plus de 275 millions de dollars.

M. Frydenberg a déclaré que les industries jugées «sensibles» incluraient l’énergie, les télécommunications, les services publics, la défense et la sécurité.

Plus d’un dixième du bassin Murray Darling – le plus grand réseau fluvial d’Australie – appartient à des étrangers

« Ce sont les réformes les plus importantes depuis près de 50 ans et nous espérons obtenir un soutien bipartisan pour elles », a déclaré M. Frydenberg.

Dans le nouveau système, les seuils resteront les mêmes pour les soumissions étrangères pour les entreprises non sensibles.

Le trésorier obtiendra également le pouvoir de forcer un propriétaire étranger à vendre si des problèmes de sécurité nationale surviennent.