Les vasectomies chez les jeunes et les sans enfants pourraient être à la hausse

“Nous sommes tellement habitués à ce que les femmes et les personnes qui tombent enceintes assument la responsabilité de prévenir la grossesse que lorsque nous voyons des hommes s’intéresser, cela est considéré comme quelque chose d’exceptionnel”, a déclaré Mme Littlejohn.

Le Dr Brian Nguyen, gynécologue-obstétricien et fondateur d’Emerge Lab, une organisation de recherche qui éduque les hommes sur la santé reproductive, a souligné que qui subit une vasectomie est également souvent déterminé par le niveau d’éducation, la race et l’accès géographique, puisque la plupart des urologues sont concentrés dans les zones urbaines. La procédure – et une inversion, qui ne réussit pas toujours – peut également être coûteuse sans assurance. “Nous devons également reconnaître que la sous-utilisation de la vasectomie est un problème systémique”, a-t-il déclaré.

Un changement “notable”

“Quand j’ai commencé à faire des vasectomies, il y a environ 40 ans, si vous alliez à un cocktail et que vous évoquiez le sujet de la vasectomie, tout le monde vous aurait peut-être regardé un peu bizarrement”, a déclaré le Dr Doug Stein, urologue et co- propriétaire de plusieurs cliniques en Floride. Mais les jeunes hommes qui ont appelé ses cliniques en juillet ont déclaré qu’il était «temps pour eux d’intervenir» et de prendre en main le contrôle des naissances – un changement d’attitude «notable», a déclaré le Dr Stein, qui peut être révélateur de une tendance plus large des hommes à assumer davantage de responsabilités en matière de planification familiale.

Des circonstances extérieures peuvent également pousser les hommes à subir une vasectomie. En 2008, la Grande Récession a entraîné une augmentation marquée de la demande. “Lorsque l’économie était mauvaise et que l’argent était un problème majeur, les gens étaient moins intéressés à avoir des enfants”, a déclaré le Dr Marc Goldstein, professeur et urologue au département d’urologie de Weill Cornell. Une analyse publiée en 2014, utilisant des données économiques de 2001 à 2011, a révélé que plus le taux de chômage était élevé, plus les vasectomies étaient pratiquées par mois.

Aujourd’hui, de nombreux jeunes couples sont confrontés à une nouvelle récession économique, ainsi qu’à une crise climatique en spirale et aux retombées de la pandémie, qui, selon les chercheurs, pourraient encore accélérer la baisse du taux de natalité aux États-Unis. Un sondage réalisé en 2020 par Morning Consult a révélé que près de 40 % des milléniaux citent le coût d’élever un enfant comme une raison majeure pour laquelle ils ne sont pas parents et plusieurs enquêtes récentes, dont une publiée en 2020, ont révélé que l’anxiété climatique se façonne de plus en plus. choix reproductifs.

“Il est presque impossible d’élever un enfant, financièrement, dans ce pays à ce stade. Ce n’est pas non plus particulièrement sûr », a déclaré M. Pridgen, le comédien. «Chaque jour, vous allumez les informations, on a l’impression que ce pays brûle. Alors pourquoi voudrais-je amener un enfant là-dedans ? »