Les variants d’Omicron BQ résistants aux traitements par anticorps deviennent dominants aux États-Unis

BQ.1 et BQ.1.1 constituent une menace particulière pour les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, comme les patients transplantés d’organes et les personnes sous chimiothérapie anticancéreuse.

Les sous-variantes d’Omicron résistantes aux principaux traitements par anticorps constitueront bientôt la majorité des nouvelles infections à Covid aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

De nombreuses personnes dont le système immunitaire est modéré ou gravement affaibli prennent un cocktail d’anticorps appelé Evusheld pour les protéger contre les maladies graves. Il est administré en deux injections tous les six mois.

Mais BQ.1 et BQ.1.1 sont probablement résistants à Evusheld, selon les National Institutes of Health. Cela rend les personnes dont le système immunitaire est affaibli de plus en plus vulnérables à mesure que ces sous-variantes deviennent dominantes.

BQ.1 et BQ.1.1 sont également probablement résistants au bebtélovimab, un anticorps monoclonal que les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent prendre pour prévenir une maladie grave de Covid après une infection.

Bien que l’antiviral Paxlovid de Pfizer reste efficace, les patients transplantés d’organes ne peuvent souvent pas prendre la pilule en raison de la façon dont elle interagit avec d’autres médicaments dont ils ont besoin.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, dans une interview à la radio la semaine dernière, a déclaré que les États-Unis se trouvaient à un carrefour de la pandémie alors que les sous-variantes BQ plus évasives immunitaires augmentaient chaque semaine.

“Ce qui nous préoccupe, c’est que certains de nos outils dans notre arsenal pourraient être annulés si, en fait, ces nouvelles variantes deviennent beaucoup plus dominantes qu’elles ne le sont”, a déclaré Fauci.

Et il n’y a pas de substituts pour des médicaments comme Evusheld sur le chemin. Le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a accusé le Congrès de ne pas avoir adopté de financement supplémentaire pour la réponse du pays à la pandémie. Les républicains ont bloqué plus d’argent Covid depuis le printemps.

“Nous avions espéré qu’au fil du temps, au fur et à mesure que la pandémie se poursuivrait, au fur et à mesure de notre lutte contre ce virus, nous élargirions notre armoire à pharmacie”, a déclaré Jha aux journalistes à la Maison Blanche le mois dernier.

“En raison du manque de financement du Congrès, cette armoire à pharmacie a en fait diminué et cela met en danger les personnes vulnérables”, a déclaré Jha.

Le mois dernier, le président Joe Biden a fait comprendre aux personnes dont le système immunitaire était affaibli qu’elles faisaient face à une menace particulière de Covid cet hiver. Le président les a exhortés à parler avec leurs médecins des précautions à prendre.

Fauci a déclaré que les personnes qui courent un risque élevé de Covid devraient porter des masques à l’intérieur en public cet automne et cet hiver, et les personnes qui ont des personnes vulnérables chez elles devraient faire de même lorsqu’elles sortent.

Les gens devraient également envisager de passer des tests Covid rapides avant de se rendre à des rassemblements sociaux à l’intérieur où des personnes vulnérables seront présentes, a déclaré Fauci. Il a encouragé tous ceux qui sont éligibles à se faire vacciner contre la grippe et leur rappel Covid cet automne.

“C’est un très bon moyen de s’assurer que vous ne propagez pas d’infections, donc utilisez des tests, portez des masques le cas échéant et faites-vous vacciner”, a-t-il déclaré.

Les responsables de la santé américains estiment que les boosters omicron BA.5 devraient fournir une protection suffisante à la population générale contre BQ.1 et BQ.1.1 car ces sous-variantes sont liées à BA.5.