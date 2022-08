Les variantes globales Vivo V25 5G et V25e 4G apparaissent sur les photos en direct

Ce n’est un secret pour personne que la série vivo V25 se dirige vers l’Inde avec un lancement officiel déjà prévu pour le 17 août. Jusqu’à présent, nous avions entendu parler d’un vivo V25 vanille et d’un vivo V25 Pro. Selon une nouvelle fuite, les deux pourraient être rejoints par un troisième modèle – le vivo V25e.









vivo V25 et V25e

La fuite présente des photos en direct de téléphones très similaires dans une paire de couleurs étiquetées comme le vivo V25 et le V25e. Cela suggère que le V25e partagera le design de la vanille. Apparemment, ce sera le niveau le plus bas du groupe, avec un écran AMOLED FullHD+ de 6,44 pouces, un chipset Snapdragon 720G 4G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, une batterie de 4 500 mAh, un vivaneau principal de 64 MP et un ultra large de 8 MP et un selfie de 44 MP. . Ce sont toutes des spécifications supposées, cependant. La fuite ajoute également que le V25e sera disponible dans les couleurs orange et noir et arrivera sur les marchés mondiaux aux côtés du V25 vanille vivo.

C’est potentiellement une grande nouvelle puisqu’un lancement sur le marché indien est tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent. En parlant de la vanille V25, la source affirme qu’elle sera disponible en Sunshine Gold et Diamond Black, dont la première potentiellement avec une finition de couleur changeante. Nous pensons actuellement que le vivo V25 standard arborera également un écran FullHD + AMOLED, probablement avec la même diagonale. En outre, un chipset MediaTek Dimensity 900, 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 64 MP avec OIS et un capteur ultra large et de profondeur. De plus, une charge rapide de 44 W.

Quant au vivo V25 Pro, la société a déjà taquiné son design, confirmant un dos “magique” à changement de couleur. Selon les fuites et rumeurs précédentes, le téléphone arborera un chipset Dimensity 1300, trois caméras arrière, dont la principale est une unité 64 MP avec OIS et Super Night Mode pris en charge. Une caméra selfie Eye AF de 32 MP sera à l’avant, tandis que le taux de rafraîchissement de l’écran est de 120 Hz. Le vivo V25 Pro aura une batterie de 4 830 mAh avec un support de charge rapide de 66 W.

