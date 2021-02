Les variantes font de la réouverture des écoles un «défi» malgré les nouvelles directives du CDC; L’IRS ne repoussera pas la date limite fiscale: dernières mises à jour du COVID-19

Une augmentation potentielle des cas de COVID-19 causée par une nouvelle variante du coronavirus pourrait rendre difficile la réouverture des écoles malgré les nouvelles directives publiées par l’administration Biden la semaine dernière, a déclaré lundi un épidémiologiste de premier plan en maladies infectieuses.

Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota et conseiller de transition de Biden sur COVID-19, a déclaré que le nombre croissant de cas de variantes au Royaume-Uni pourrait signifier que « de nombreuses écoles vont être mises au défi d’ouvrir. du tout. »

Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives pour la réouverture des écoles qui incluent une foule de directives de sécurité, y compris le port de masque et le maintien de 6 pieds de distance physique entre les personnes lorsque cela est possible. Cependant, la vaccination des enseignants n’est pas une obligation pour l’enseignement en personne.

Osterholm a fait l’éloge des directives et a déclaré que la transmission du virus dans les écoles était généralement faible, en particulier parmi les jeunes étudiants. Le défi, a-t-il dit, n’est pas que les écoles ne peuvent pas gérer les exigences des nouvelles lignes directrices, mais que les cas dans les communautés peuvent devenir trop élevés pour que les écoles restent ouvertes, comme le souligne le CDC.

« Je pense que les 14 prochaines semaines seront les pires de la pandémie », Osterholm dit «CBS This Morning».

Le Dr Isaac Weisfuse, professeur de santé publique à l’Université Cornell et ancien commissaire adjoint à la santé à New York, a déclaré à USA TODAY que les ouvertures d’écoles pourraient être retardées dans certaines régions. « Nous entrons dans une phase difficile de la pandémie en raison de la propagation d’un virus muté qui est plus facile à transmettre et peut-être plus mortel que les versions précédentes », a-t-il déclaré. « Au cours des prochaines semaines, nous pourrions faire face à une forte augmentation des cas, comme cela s’est produit au Royaume-Uni. »

Mais Weisfuse a sonné une note d’espoir. « La bonne nouvelle est qu’avec l’augmentation de l’adoption du vaccin, cette phase pourrait ne pas durer longtemps », a-t-il déclaré.

Dans les gros titres:

►L’Organisation mondiale de la santé a autorisé lundi l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca. Cette décision contribuera à accroître l’approvisionnement de millions de personnes dans le monde grâce à l’effort COVAX de l’ONU, qui vise à aider à vacciner les pays les plus pauvres.

►Au Texas, les villes de Houston et Austin a annulé les rendez-vous pour les vaccins de leurs services de santé lundi et mardi en raison des intempéries hivernales qui ont ravagé le sud et le centre des États-Unis. Département de la santé du Tennessee a également déclaré que certains services de santé locaux annulaient les rendez-vous pour les vaccins.

►L’IRS dit qu’il ne repoussera pas la date limite du 15 avril de cette année pour déposer des impôts comme il l’a fait l’année dernière au début de la pandémie COVID-19.

►Les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne doivent mettre en quarantaine dans les hôtels à partir de lundi alors que le gouvernement britannique vise à ralentir la propagation de nouvelles variantes de coronavirus. Le pays a atteint le cap des 15 millions de personnes, y compris les personnes travaillant dans les soins de santé et les personnes de plus de 70 ans, recevant leur première dose de vaccin, et n’étend pas l’éligibilité aux personnes de plus de 65 ans et à celles souffrant de maladies sous-jacentes.

►La Californie a signalé dimanche le plus faible nombre d’hospitalisations depuis le 1er décembre, selon le département de la santé publique de Californie. Le nombre de morts de l’État, cependant, reste constamment élevé.

►Les taux de cas quotidiens et moyens sur sept jours à New York sont restés inférieurs à 4% dimanche pour le deuxième jour consécutif, selon le bureau du gouverneur Andrew Cuomo.

►Le maire d’Honolulu, Rick Blangiardi, a prolongé les restrictions sur les coronavirus jusqu’à la mi-mars dans la ville la plus peuplée d’Hawaï, mais a déclaré que cela pourrait changer si les cas confirmés restent faibles.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 485000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 108,9 millions de cas et 2,4 millions de décès. Plus de 70 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 52,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

Les cas diminuent depuis le pic de janvier

Les cas de COVID-19 aux États-Unis sont en baisse depuis un pic il y a plusieurs semaines. Il y a eu 83 321 nouveaux cas signalés samedi – la première fois depuis le 2 novembre, le pays avait signalé moins d’un nouveau cas par seconde.

Et dimanche, les données de l’Université Johns Hopkins montrent que le rythme a encore ralenti, à 64 938 cas.

Les cas sont généralement signalés à un rythme plus lent le week-end, mais le taux auquel les cas ont été signalés a diminué de plus de moitié depuis le sommet du mois dernier.

– Mike Stucka

Pourquoi il n’y a pas de « campagne nationale géante » pour l’éducation sur les vaccins

Si tu as été en attendant une grande campagne nationale vous disant que les vaccins COVID-19 sont sûrs et que tout le monde devrait les obtenir, ne retenez pas votre souffle. Tant que l’offre ne sera pas abondante, l’effort fédéral se concentre en grande partie sur les communautés minoritaires hésitantes face aux vaccinations.

C’est une approche sage, disent les experts.

Avec COVID-19, différentes communautés ont besoin de messages différents et la publicité de masse n’a pas nécessairement de sens, a déclaré Hal Hershfield, professeur de prise de décision comportementale à l’Université de Californie, Los Angeles, Anderson School of Management.

« Quand vous commencez vraiment à penser au budget et au besoin de messages spécifiques, il est raisonnable de ne pas avoir une campagne nationale géante », a-t-il déclaré.

– Elizabeth Weise

Visites aux urgences l’année dernière, mais les surdoses augmentent. Les experts blâment la pandémie.

De nombreux Américains sont restés à l’écart des urgences lorsque le pays a été verrouillé par peur de contracter le COVID-19 à l’hôpital. Bien que cela ait conduit à une baisse globale des visites aux services d’urgence, une étude récente montre les voyages hebdomadaires aux urgences pour des surdoses de médicaments étaient plus élevés en 2020 qu’en 2019.

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention ont étudié plus de 180 millions de visites aux urgences du 30 décembre 2018 au 10 octobre 2020 et ont constaté que le nombre hebdomadaire de toutes les surdoses de médicaments était jusqu’à 45% plus élevé en 2020 qu’en 2019. , selon l’étude publiée le 3 février dans le JAMA Psychiatry. Les surdoses d’opioïdes, en particulier, ont augmenté d’environ 29% par rapport à avant la pandémie.

Dans l’ensemble, les visites aux urgences ont chuté lorsque les mesures de verrouillage du COVID-19 ont été mises en œuvre en mars 2020, diminuant d’environ 43% par rapport à la même période en 2019. Cependant, les surdoses de médicaments n’ont connu qu’une légère baisse du 29 mars au 11 avril, soit environ 4% par rapport à 2019, avant d’augmenter à nouveau.

«Le fait que toutes les visites aux urgences en cas de surdose de médicaments et d’opioïdes n’aient pas diminué de la même manière que les autres visites aux services d’urgence est particulièrement convaincant, ce qui suggère une augmentation du fardeau des surdoses pendant la pandémie», ont déclaré les auteurs de l’étude.

– Adrianna Rodriguez

L’OMS découvre des signes d’épidémie plus large à Wuhan en décembre 2019, selon un rapport

L’équipe de scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines du coronavirus et de la pandémie de COVID-19 en Chine a trouvé des signes que l’épidémie d’origine à Wuhan était plus large qu’on ne le pensait auparavant, le chef de file l’enquêteur a déclaré à CNN.

Peter Ben Embarek, qui a dirigé la mission de l’OMS, a déclaré à CNN que les enquêteurs avaient trouvé plusieurs indices indiquant une épidémie plus importante dans la ville centrale de la Chine, y compris des preuves de plus d’une douzaine de souches du virus circulant déjà en décembre 2019.

Un rapport préliminaire de Ben Embarek et d’une équipe de scientifiques de l’OMS qui a récemment conclu un voyage en Chine est attendu cette semaine.

Le vaccin Pfizer-BioNTech efficace pour réduire l’infection symptomatique, selon une étude israélienne

Une étude israélienne portant sur 1,2 million de personnes a révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech réduisait les infections symptomatiques de 94% et les cas de maladies graves de 92%, a déclaré l’un des plus grands prestataires de soins de santé du pays.

L’étude de Clalit a porté sur 600 000 personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer-BioNTech et 600 000 non vaccinées.

« L’efficacité du vaccin est préservée dans tous les groupes d’âge », en particulier une semaine après la deuxième dose du vaccin, ont indiqué les chercheurs, ajoutant que le but de l’étude était de « souligner à la population qui n’a pas encore vacciné que le vaccin est très efficace et prévient les maladies graves. «

Les cas de variantes augmentent aux États-Unis, y compris de nouveaux rapports dans le Maine, l’Illinois et le Texas

Les variantes de COVID-19 continuent d’infiltrer les États-Unis: la variante B.1.1.7 vue pour la première fois au Royaume-Uni a été signalée pour la première fois dans le Maine, le New Hampshire et à Washington, DC, tandis que la variante B.1.351 vue pour la première fois dans le sud L’Afrique a maintenant été signalée dans l’Illinois, le Texas et DC

La variante B.1.1.7 se répand rapidement. Le Michigan avait signalé 29 cas depuis le 4 février; dimanche soir, il a signalé 32 autres cas, soit plus du double de sa charge. La Floride a également signalé 32 nouveaux cas, portant son total à 379, soit environ un tiers de celui du pays. La Californie a signalé 27 nouveaux cas, portant son total à 186. Le Colorado a ajouté 26 cas pour atteindre 67; Le Massachusetts a ajouté 19 cas pour presque tripler son nombre rapporté, à 29. Le Texas a ajouté 14 cas pour atteindre 49.

Il y a maintenant 1173 cas connus de B.1.1.7, qui, selon les Centers for Disease Control, pourraient devenir la souche prédominante du pays en mars. La propagation rapide des variantes se produit alors même que tous les décomptes de cas de coronavirus sont signalés deux fois plus rapidement qu’ils ne l’étaient le mois dernier.

– Mike Stucka

La Nouvelle-Orléans devient difficile avec les célébrations du Mardi Gras

La Nouvelle-Orléans met fin à ses célébrations annuelles du Mardi Gras cette semaine et les responsables de la santé dans d’autres villes avertissent les fêtards potentiels de faire de même au milieu d’un pic de cas de variantes de coronavirus à travers le pays.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a ordonné la fermeture des bars pendant le week-end du Mardi Gras qui a débuté vendredi et se termine mardi. Les défilés sont annulés et les rassemblements sont limités.

Mardi Gras, ou mardi gras, est la fête annuelle précédant le Carême célébrée le long d’une grande partie de la côte du Golfe. On pense que les réjouissances de l’année dernière ont contribué à une poussée précoce qui a fait de la Louisiane un point chaud du coronavirus.

Contribuer: The Associated Press