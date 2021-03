Jeudi, il y avait 8337 cas connus de la variante B.1.1.7 dans le pays, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé car les laboratoires du pays n’analysent qu’une très petite proportion des cas diagnostiqués. Pourtant, la tendance est claire: la variante – qui est plus transmissible et peut-être plus meurtrière – a augmenté de façon exponentielle aux États-Unis, sa croissance masquée par la baisse globale des infections.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy