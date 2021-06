Les variantes du coronavirus voient des appels pour un troisième tir

Cependant, il manque des plans concrets pour les injections de rappel de Covid-19. Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré le mois dernier que c’était « juste quelque chose que nous devrons comprendre au fur et à mesure ».

Certains pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont déjà signalé qu’ils pourraient déployer des injections de rappel Covid-19 d’ici un an. Aujourd’hui, la pression s’intensifie sur les gouvernements pour qu’ils mobilisent des programmes de rappel, ce qui n’est pas une tâche facile compte tenu des incertitudes persistantes entourant la pandémie, les vaccins et les variantes.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les clichés utilisés sont ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, le Royaume-Uni s’appuyant également fortement sur le vaccin AstraZeneca-Oxford University.

Les experts soutiennent qu’il doit y avoir une planification approfondie en place pour tout programme de rappel afin d’aider les services de santé à faire face. Ceci est particulièrement important étant donné qu’ils subissent non seulement la pression de la mise en œuvre des programmes de vaccination actuels, mais également la prise en charge des besoins de santé des patients dont les procédures et les traitements ont été retardés en raison de la pandémie de coronavirus.

Au Royaume-Uni, le président du Royal College of General Practitioners, Martin Marshall, a déclaré à l’émission de radio « Today » de la BBC que le National Health Service britannique devait savoir ce qu’il devrait faire à l’automne.

« Nous devons savoir, tout d’abord, si un programme de vaccination de rappel est nécessaire… qui en aura besoin, comme les personnes plus vulnérables et plus âgées. Nous devons savoir où ils les recevront [the booster shots] et par qui », a-t-il déclaré lundi.

« Nos médecins généralistes et infirmières sont extrêmement occupés, est-il donc possible qu’une campagne de rappel puisse être administrée par du personnel de vaccination non formé en clinique ? », a-t-il demandé, plaidant en faveur d’un rappel en plus de la vaccination contre la grippe hivernale.

Dans la même émission de radio, Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (qui conseille le gouvernement britannique sur sa politique de vaccination) a averti que les personnes ciblées par toute campagne de rappel doivent être soigneusement examinées.

Il a déclaré que les besoins prioritaires seraient « axés sur les données », bien qu’il ait reconnu la nécessité pour le NHS de planifier à l’avance.