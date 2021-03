« Vous n’attrapez pas des souris sauvages dans votre maison et ne vous blottissez pas – vous vous levez le nez et partagez le même espace aérien, comme peut-être avec votre chat ou votre chien », a-t-il déclaré. «Je serais plus inquiet pour les animaux sauvages ou domestiques avec lesquels nous avons une relation plus intime.»

Mais B.1.351 et P1, les variants découverts en Afrique du Sud et au Brésil, peuvent se répliquer chez les rongeurs, a déclaré le Dr Xavier Montagutelli, vétérinaire et généticien de souris à l’Institut Pasteur de Paris, qui a dirigé l’étude. La recherche, mise en ligne plus tôt ce mois-ci, n’a pas encore été examinée pour publication dans une revue scientifique.

Les rongeurs infectés ne présentent aucun risque immédiat pour les personnes, même dans des villes comme Londres et New York, où ils sont des occupants omniprésents et indésirables des stations de métro, des sous-sols et des arrière-cours.

