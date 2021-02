Les variantes de virus apportent un coup nouveau aux frontières ouvertes de l’Europe

Craignant les nouvelles variantes hautement contagieuses identifiées pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, l’Allemagne et la Belgique ont introduit cette semaine de nouvelles restrictions aux frontières, s’ajoutant aux mesures déjà prises par d’autres pays.

BRUXELLES – Alors que de nouvelles variantes du coronavirus se propagent rapidement, les principaux pays s’apprêtent à réintroduire les contrôles aux frontières, une pratique qui est devenue la nouvelle norme en Europe pendant la pandémie et qui sape ce qui était autrefois la plus grande zone de libre circulation au monde.

«Nous combattons le virus muté à la frontière avec la République tchèque et l’Autriche», a déclaré le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, Raconté le journal tabloïd Bild. La commission «devrait nous soutenir et ne pas mettre des porte-parole dans nos roues avec des conseils bon marché», a-t-il sèchement dit.

«Au printemps dernier, 17 États membres différents avaient introduit des mesures aux frontières et les leçons que nous avons apprises à l’époque sont que cela n’a pas arrêté le virus mais qu’il a perturbé incroyablement le marché unique et causé d’énormes problèmes», a déclaré la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a déclaré aux médias cette semaine. «Le virus nous a appris que la fermeture des frontières ne l’arrête pas.»

Aujourd'hui, la zone Schengen comprend 22 des 27 États membres de l'UE ainsi que quatre voisins (Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse), où les voyageurs traversent en principe librement les frontières sans être soumis à des contrôles ou à d'autres exigences.





L’adhésion à la zone Schengen a été considérée comme l’apogée de l’intégration européenne, parallèlement à l’adhésion à la monnaie commune de l’euro, et une aspiration pour les nations qui traversent le processus d’adhésion à l’Union européenne.

Au cours de ses 35 ans d’histoire, le système Schengen s’est transformé et approfondi, mais comme de nombreuses autres aspirations de l’UE à l’unité, il a été vulnérable aux revers en temps de crise.

«Ma plus grande inquiétude – et je m’occupe de Schengen depuis de nombreuses années – est que Schengen est en grave danger», a déclaré Tanja Fajon, membre slovène du Parlement européen qui dirige le groupe de contrôle Schengen de l’Assemblée.

Au cours de la décennie précédente, les attentats terroristes dans les pays de l’UE et l’abus des libertés vantées de Schengen par des militants qui ont sauté d’un pays à l’autre ont révélé que la coopération policière et le partage de renseignements n’avaient pas suivi le rythme de l’ouverture de leurs frontières par les pays européens. .

En 2015-2016, l’arrivée de plus d’un million de réfugiés fuyant la guerre en Syrie a porté un coup encore plus décisif à Schengen. De nombreux pays membres, ne voulant pas partager le fardeau, ont durci leurs frontières, s’isolant et utilisant des pays à la périphérie du bloc, comme la Grèce et l’Italie, comme zone tampon.