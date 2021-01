LONDRES – Le Fonds monétaire international est devenu plus optimiste sur l’économie mondiale, car les vaccinations contre les coronavirus sont administrées dans le monde entier. Il s’inquiète cependant du risque que les nouvelles variantes de Covid représentent pour la reprise post-pandémique.

Selon ses dernières Perspectives de l’économie mondiale, publiées mardi, l’institution s’attend désormais à une croissance de l’économie mondiale de 5,5% cette année – une augmentation de 0,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions d’octobre. Il voit le PIB mondial (produit intérieur brut) augmenter de 4,2% en 2022.

« Beaucoup dépend maintenant de l’issue de cette course entre un virus mutant et des vaccins pour mettre fin à la pandémie, et de la capacité des politiques à fournir un soutien efficace jusqu’à ce que cela se produise », a déclaré l’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, dans un article de blog.

« Il reste une incertitude énorme et les perspectives varient considérablement d’un pays à l’autre. »

Le monde a connu une augmentation du nombre d’infections à Covid-19 et de décès au cours des derniers mois, alors que de nouvelles variantes du coronavirus se sont propagées rapidement. Ceux-ci ont été décrits comme plus infectieux et sont potentiellement plus mortels que la souche d’origine.

En conséquence, de nombreux pays ont intensifié leurs restrictions sociales, ce qui a infligé de nouvelles souffrances économiques.