Les vapos aromatisés chauffés pourraient être interdits dans le cadre du plan européen de lutte contre le cancer | Nouvelles du monde

L’exécutif de l’UE a proposé d’interdire la vente de produits du tabac chauffés aromatisés, tels que les vapos, dans le cadre de son plan de lutte contre le cancer.

La Commission européenne a déclaré dans un communiqué que sa proposition venait en réponse à une augmentation significative du volume de ces produits vendus dans le bloc des 27 pays.

Une étude récente de la commission a montré une augmentation de 10% des ventes de produits de tabac chauffé dans plus de cinq pays membres.

Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré: “En retirant le tabac chauffé aromatisé du marché, nous franchissons une nouvelle étape vers la réalisation de notre vision dans le cadre du plan européen de lutte contre le cancer visant à créer une “génération sans tabac” avec moins de 5 % de la population consommant du tabac d’ici 2040.”

“Avec neuf cancers du poumon sur dix causés par le tabac, nous voulons rendre le tabagisme aussi inesthétique que possible pour protéger la santé de nos concitoyens et sauver des vies.

“Des actions plus fortes pour réduire la consommation de tabac, une application plus stricte et suivre le rythme des nouveaux développements pour faire face au flux incessant de nouveaux produits entrant sur le marché – particulièrement important pour protéger les jeunes – sont essentielles pour cela.

“Mieux vaut prévenir que guérir.”

La semaine dernière, la société de vapotage Juul Labs Inc a été empêché de vendre des cigarettes électroniques aux États-Unis après avoir découvert qu’il avait joué un “rôle disproportionné dans l’essor du vapotage chez les jeunes”.

La décision a été prise par la Food and Drug Administration (FDA) après que l’entreprise a soumis des données scientifiques et sanitaires concernant ses produits à base de nicotine pour examen.

Les données, recueillies sur près de deux ans, ont montré un “manque de preuves suffisantes” que les produits de Juul fournissaient un net

bénéfice pour la santé publique.