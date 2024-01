Les vapes jetables seront interdites pour la santé des enfants, déclare le gouvernement

Par Hugh Pym, rédacteur en chef de la santé, et Christy Cooney

nouvelles de la BBC

28 janvier 2024 Mis à jour il y a 19 minutes

Source des images, Getty Images

Les vapes jetables devraient être interdites dans le cadre des plans visant à lutter contre le nombre croissant de jeunes qui se mettent au vapotage, a annoncé le gouvernement.

Des mesures seront également introduites pour empêcher la commercialisation des vapes auprès des enfants et cibler les ventes aux mineurs.

Les chiffres de l’association Action on Smoking and Health (Ash) suggérer 7,6 % des 11-17 ans vapotent désormais régulièrement ou occasionnellement, contre 4,1 % en 2020.

L’interdiction devrait être introduite dans tout le Royaume-Uni, a indiqué le gouvernement.

Le Premier ministre Rishi Sunak devrait expliquer ses projets lors d’une visite dans une école lundi.

“Comme tout parent ou enseignant le sait, l’une des tendances les plus inquiétantes à l’heure actuelle est l’augmentation du vapotage chez les enfants, et nous devons donc agir avant que cela ne devienne endémique”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cela fait suite à l’annonce l’année dernière d’une interdiction de la vente de cigarettes à toute personne née à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d’une tentative de créer une “génération sans tabac”.

Il est déjà illégal de vendre n’importe quel vape à toute personne de moins de 18 ans, mais le gouvernement a déclaré que les vapes jetables – souvent vendues dans des emballages plus petits et plus colorés que les rechargeables – sont un « moteur clé de l’augmentation alarmante du vapotage chez les jeunes ».

La secrétaire à la Santé, Victoria Atkins, a déclaré à la BBC qu’elle était convaincue que le nouveau projet de loi serait adopté par le Parlement au moment des élections générales – qui devraient avoir lieu cette année – et qu’il entrerait en vigueur début 2025.

Une fois le calendrier confirmé, les détaillants disposeront de six mois pour le mettre en œuvre.

Le projet de loi pourrait être présenté en s’appuyant sur la législation existante conçue pour protéger l’environnement.

Les militants soutiennent depuis longtemps que les vapes jetables sont un gaspillage et que les matériaux et produits chimiques utilisés pour les fabriquer, y compris leurs piles au lithium, les rendent difficiles à éliminer en toute sécurité.

Les derniers changements introduiraient également des pouvoirs permettant d’empêcher la vente de vapes rechargeables dans un arôme commercialisé auprès des enfants et d’exiger qu’elles soient produites dans un emballage plus simple et moins attrayant.

Le gouvernement pourra également exiger que les magasins affichent les vapes rechargeables hors de la vue des enfants et loin des autres produits qu’ils pourraient acheter, comme les bonbons.

Une nouvelle consultation publique aura lieu pour décider quels arômes devraient être interdits et comment les vapes rechargeables seront vendues, a indiqué le gouvernement.

Parmi les saveurs de vape adaptées aux enfants actuellement disponibles figurent celles inspirées des biscuits, de la confiture et des boissons énergisantes.

Pour aider à mettre fin aux ventes à des mineurs, des amendes supplémentaires seront imposées à tous les magasins d’Angleterre et du Pays de Galles surpris en train de vendre illégalement des vapes à des enfants.

Matt Carpenter, directeur du Baxter College de Kidderminster, a déclaré sur BBC Radio 5 Live que le vapotage était « une partie importante de la culture des jeunes » et a déclaré que l’interdiction proposée des vapes jetables était un « grand pas en avant ».

Glyn Potts, directeur du Newham Catholic College à Oldham, a déclaré que des mesures devaient être prises pour empêcher que les enfants ne soient « bombardés » de produits « attrayants » sur les réseaux sociaux et dans les magasins à travers le pays.

Il a également déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il existait des preuves selon lesquelles certains stylos à vape avaient été réutilisés pour contenir des « dérivés du cannabis » qui, selon lui, pourraient hospitaliser les jeunes.

Les alternatives au vapotage comme les sachets de nicotine – de petits sachets blancs placés entre la lèvre et la gencive – seront également interdites aux enfants. Les sachets libèrent de la nicotine mais ne contiennent pas de tabac et peuvent donc actuellement être légalement vendus aux moins de 18 ans.

Bien que le vapotage soit nettement moins nocif que le tabagisme, il n’existe pas depuis assez longtemps pour que ses risques à long terme soient connus, selon le NHS.

Les responsables de la santé veilleront néanmoins à ce que les nouvelles mesures ne rendent pas plus difficile pour les fumeurs adultes le passage au vapotage comme alternative.

C’est là que la consultation sur la mesure dans laquelle aller en matière de restrictions sur les arômes et la présentation dans les magasins sera importante.

Cette annonce fait suite à une première consultation lancée à la fin de l’année dernière par le gouvernement britannique et les administrations décentralisées pour évaluer l’attitude du public à l’égard des mesures proposées pour réduire les niveaux de tabagisme et de vapotage.

Le gouvernement a déclaré que près de 70 % des personnes interrogées étaient favorables à l’interdiction des vapes jetables.

Les gouvernements écossais et gallois ont tous deux déclaré qu’ils introduireaient des interdictions, soit par le biais d’une législation dans leur propre parlement, soit en soutenant des mesures à l’échelle du Royaume-Uni.

La ministre écossaise de la Santé publique, Jenni Minto, a déclaré que les vapes jetables constituaient une « menace pour la santé publique » et que le gouvernement écossais souhaitait « faire davantage pour atteindre notre objectif d’être sans tabac en Écosse d’ici 2034 ».

La vice-ministre du Bien-être du Pays de Galles, Lynne Neagle, a déclaré que « le vapotage comporte un risque de danger et de dépendance pour les enfants » et que « nous voulons prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les jeunes de vapoter ».

L’Irlande du Nord reste sans administration décentralisée suite à une rupture du partage du pouvoir, mais son ministère de la Santé a déclaré qu’il avait « un objectif stratégique de longue date pour une Irlande du Nord sans tabac » et qu’il se préparerait pour permettre aux nouveaux ministres de prendre une décision sur l’interdiction.

Deborah Arnott, directrice générale d’Ash, a déclaré que « la stratégie du gouvernement est la bonne : arrêter l’initiation au tabac, aider les fumeurs à arrêter…, tout en protégeant les enfants en freinant le vapotage des jeunes ».

Le Dr Camilla Kingdon, présidente du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile, a déclaré que l’organisation était « ravie de voir le gouvernement prendre les premières mesures nécessaires pour créer une génération sans fumée ».

“En empêchant les enfants et les jeunes de commencer à fumer, nous réduisons leurs risques de développer des maladies évitables plus tard dans la vie”, a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, la UK Vaping Industry Association a déclaré que les vapes jetables avaient « joué un rôle clé en aidant des millions d’adultes à arrêter de fumer et à ne pas fumer » et qu’elle était « consternée » par cette annonce.

“Bien qu’il soit essentiel d’agir pour empêcher les jeunes d’accéder au vapotage, cette décision ressemble davantage à une tentative désespérée du gouvernement de sacrifier les vapoteurs pour des votes”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’interdiction exposerait les enfants à un plus grand risque en “alimentant le marché noir” et en augmentant la disponibilité des vapes illicites. Au lieu de cela, il a déclaré que les lois actuelles devraient être mieux appliquées.

Eve Peters, directrice des affaires gouvernementales au Royaume-Uni chez Elf Bar, l’un des plus grands fabricants de vape du pays avec sa marque sœur Lost Mary, a déclaré que la société soutenait le souhait du gouvernement d’empêcher les enfants d’utiliser des vapes, mais qu’elle était “déçue par l’interdiction pure et simple”.

Le Royaume-Uni a rejoint un petit groupe de pays envisageant d’interdire les vapes jetables. L’Australie, la France, l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande ont toutes annoncé des plans similaires, même si seule la Nouvelle-Zélande les a jusqu’à présent mis en œuvre.

Certains diront que les projets du Royaume-Uni ne vont pas encore assez loin. Des appels ont été lancés en faveur d’une taxe sur les cigarettes électroniques pour les aligner sur le tabac, tandis que l’Australie a rendu les vapes disponibles uniquement sur ordonnance.

Les responsables des normes commerciales affirment également que davantage de ressources sont nécessaires pour aider à réprimer les détaillants malhonnêtes, et que cela peut prendre un certain temps et une gamme différente de politiques pour empêcher les vapes au contenu illégal préjudiciable d’entrer au Royaume-Uni et d’atteindre les enfants.