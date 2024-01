Les vapes jetables seront interdites au Royaume-Uni après des avertissements sur les risques pour les jeunes

Les cigarettes électroniques aux couleurs vives, utilisées une seule fois et jetées, ont proliféré au Royaume-Uni et dans d’autres pays ces dernières années.

Les militants ont également souligné l’impact environnemental des vapes, qui sont difficiles à recycler et contiennent des liquides dangereux et des piles au lithium inflammables.

Cinq millions de vapes jetables sont jetées chaque semaine, soit l’équivalent des batteries au lithium de 5 000 véhicules électriques au cours de l’année, a indiqué le gouvernement.

Alex Robinson, PDG de l’association caritative Hubbub, a déclaré que les vapes jetables étaient des appareils électriques en plastique à usage unique et constituaient un « désastre environnemental ».

“Chacun contient une batterie et un circuit imprimé, avec des métaux précieux comme le lithium. Mais leur recyclage coûte trop cher et la plupart sont simplement jetés à la poubelle”, a-t-il déclaré à CNBC.

La mesure sur le vapotage intervient dans le cadre d’une répression plus large au Royaume-Uni qui devrait rendre illégale la vente de tout produit du tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il était important d’agir avant que le vapotage chez les enfants ne devienne « endémique ».

“Les impacts à long terme du vapotage sont inconnus et la nicotine qu’ils contiennent peut créer une forte dépendance. Ainsi, même si le vapotage peut être un outil utile pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, la commercialisation des vapes auprès des enfants n’est pas acceptable”, a déclaré Sunak lundi.

Jacob George, président de médecine cardiovasculaire et thérapeutique à l’Université de Dundee, a déclaré qu’il soutenait pleinement l’interdiction du vapotage jetable et décourageait les jeunes et les non-fumeurs de commencer à vapoter – mais a mis en garde contre « la criminalisation et la pénalisation de toute activité de vapotage ».

“C’est un complément utile pour aider les personnes qui fument du tabac à arrêter de fumer. La législation gouvernementale dans ce domaine doit être nuancée et prudente”, a déclaré George.