Les vapes à usage unique devraient être interdites en raison de problèmes de dépendance chez les enfants

Les vapes à usage unique devraient être interdites par le gouvernement, craignant que les enfants n’en deviennent dépendants.

Cette décision pourrait intervenir dès la semaine prochaine, les ministres de la Santé ayant décidé que les produits étaient majoritairement destinés aux personnes de moins de 18 ans.

Les vapos jetables se déclinent en saveurs sucrées et fruitées, comme la limonade rose et l’ours gommeux, et sont parfois placés près des confiseries ou devant les comptoirs des magasins.

La décision d’interdire les vapes à usage unique sera révélée lors d’une consultation publiée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales la semaine prochaine, comme le rapporte le Le télégraphe du jour.

Mardi matin, sur Sky News, la ministre des Sciences, Michelle Donelan, n’a pas confirmé l’interdiction, mais a déclaré que le gouvernement ferait « d’autres annonces à ce sujet ».

Elle a déclaré : « Nous avons étudié la question et effectué un examen car nous observons une tendance très inquiétante.

« De jeunes enfants se mettent au vapotage alors qu’ils n’ont jamais fumé auparavant. C’est extrêmement dangereux pour leur santé et leur bien-être et c’est une chose sur laquelle nous devons agir. Et en tant que gouvernement, ce que nous essayons de faire, c’est de reconnaître quels sont les principaux défis. »

L’Australie a déjà interdit toutes les formes de vapotage, sauf si vous avez une ordonnance, et la France envisage également d’interdire les vapes jetables.

Cela survient juste une semaine après que les recherches du groupe de campagne de recyclage Material Focus ont montré que le nombre de vapes jetables jetées a quadruplé pour atteindre cinq millions par semaine au cours de l’année écoulée.

Plus de sept millions de vapes à usage unique sont achetées chaque semaine au Royaume-Uni, soit le double du montant acheté en 2022.

Cependant, seulement 17 % des personnes recyclent correctement leurs vapes dans un magasin ou un centre de recyclage local, a indiqué Material Focus.

Scott Butler, directeur exécutif de Material Focus, une organisation à but non lucratif qui milite pour augmenter les taux de recyclage, a déclaré que le problème des vapes à usage unique est devenu « hors de contrôle ».

Une étude menée par l’organisation a révélé que 73 pour cent des vapoteurs britanniques déclarent jeter leurs vapoteurs à usage unique, 33 pour cent des vapoteurs âgés de 16 à 18 ans admettant jeter leurs vapes dans une poubelle sur leur lieu d’enseignement ou travail.

La Local Government Association (LGA), qui représente les conseils et les autorités locales, a déjà appelé à une interdiction totale des vapes jetables d’ici l’année prochaine.

Le conseiller David Fothergill, président du conseil de bien-être communautaire de la LGA, a déclaré : « Les conseils ne sont pas anti-vapes, qui se révèlent moins nocifs que le tabagisme et ont leur place en tant qu’outil à utiliser pour arrêter de fumer.

« Cependant, les vapes jetables sont fondamentalement défectueuses dans leur conception et sont des produits intrinsèquement non durables, ce qui signifie qu’une interdiction pure et simple s’avérera plus efficace que des tentatives visant à recycler davantage de vapes.

« Les vapes à usage unique détruisent nos rues comme des détritus, constituent un danger dans nos camions poubelles, sont coûteuses et difficiles à gérer dans nos centres de recyclage. Leurs couleurs, leurs saveurs et leur publicité attirent les enfants et les sanctions imposées aux détaillants qui les vendent ne vont pas assez loin.

« Les conseils exhortent le gouvernement à prendre ces mesures pour protéger notre planète, assurer la sécurité des enfants et économiser l’argent des contribuables. »

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef d’Angleterre, a déjà déclaré : « Les points clés concernant le vapotage (cigarettes électroniques) peuvent être facilement résumés.

« Si vous fumez, vapoter est beaucoup plus sûr ; si vous ne fumez pas, ne vapotez pas ; commercialiser des vapes auprès des enfants est totalement inacceptable.