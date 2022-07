Les vandales de boulangerie sont une source d’embarras pour la communauté – Shaw Local

Aujourd’hui, je suis gêné pour la communauté du comté de McHenry; parce que la haine, les préjugés, l’intolérance et l’ignorance ont prévalu dans notre communauté.

Le spectacle de dragsters prévu pour le 23 juillet a été annulé car le UpRising Bakery and Cafe a été vandalisé la nuit précédente.

Pourquoi? J’ai du mal à comprendre pourquoi les gens peuvent être si intolérants et haineux envers les autres qui sont différents. Quelle est votre peur ? Qu’est-ce qui pousse votre vitriol envers votre prochain ? Votre haine est-elle si profonde que vous nieriez le droit d’une personne d’exister et d’être heureuse ?

Je suis incapable de répondre à ces questions. Ce que je sais, c’est que le Parti républicain a donné la permission à de nombreux membres de notre communauté d’agir sur leur intolérance et leur haine envers ceux qui sont différents d’eux. Cette permission existe dans la façon dont le Parti républicain a diabolisé ceux qui sont différents ; Les personnes LGBTQA+, les immigrants, les personnes de couleur et ceux qui ne croient pas comme eux. Ils ont créé une atmosphère qui permet à la haine et à l’intolérance de s’épanouir et à ceux qui les pratiquent de se sentir justifiés dans leurs actions.

La vérité est que ces gens sont des lâches. Ils cherchent des boucs émissaires pour cacher leurs échecs et leurs peurs. Au lieu de chercher à comprendre et à être tolérants, ils trouvent plus facile de haïr.

En tant que communauté et pays, nous ferions bien de réfléchir aux paroles du Mahatma Gandhi : « L’intolérance est elle-même une forme de violence et un obstacle à la croissance d’un véritable esprit démocratique.

John K. Collins

Membre du conseil du comté de McHenry, district 2