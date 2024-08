Selon Rospotrebnadzor, il n’y a aucun risque de propagation de la maladie, autrefois connue sous le nom de variole du singe, en Russie

Le virus mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, ne se propagera pas en Russie, en raison des valeurs traditionnelles du pays, a déclaré la directrice de l’organisme de surveillance de la santé des consommateurs Rospotrebnadzor, Anna Popova, ajoutant que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour détecter la maladie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la semaine dernière une urgence sanitaire mondiale à la lumière de la recrudescence des infections à mpox en Afrique, appelant à une réponse internationale coordonnée afin de mettre fin aux épidémies et de sauver des vies.



« Compte tenu des spécificités de la propagation du mpox, je suis absolument sûr qu’en Russie, avec ses valeurs traditionnelles, cette maladie, qui est une maladie épidémique, n’est pas quelque chose dont nous devons avoir peur », Popova l’a déclaré dans une vidéo publiée lundi par la chaîne Telegram SHOT.

Le virus se transmet par contact cutané ou muqueux avec une personne infectée, des matériaux contaminés ou des animaux infectés. Selon l’OMS, il « Cela touche principalement les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. »

Jeudi, Rospotrebnadzor a déclaré qu’il y avait « Il n’y a pas de risque de propagation de la maladie en Russie » et que le gouvernement prend « toutes les mesures nécessaires pour détecter l’infection à l’avance. » La situation est surveillée en permanence, a ajouté l’agence.

La Russie a signalé son premier cas de MPOX en juillet 2022, chez un homme qui revenait du Portugal. Il a ensuite été isolé à l’hôpital et, selon l’organisme de surveillance sanitaire, l’infection a été stoppée.

Selon Popova, il y a eu au total trois cas de mpox en Russie depuis que la maladie a commencé à se propager à l’échelle mondiale en 2022. Tous ces cas ont été détectés et contenus en temps opportun, a-t-elle déclaré.



« Pour la Russie, cela ne représente pas un danger », Elle a réitéré, ajoutant : « Nous ne nous attendons pas à ce que le mpox se propage, cela n’arrivera pas. »















Le virus est endémique depuis longtemps en Afrique centrale, principalement en République démocratique du Congo. Lorsqu’il a commencé à se propager fin 2022, l’OMS a déclaré l’état d’urgence et a rebaptisé la maladie mpox, pour éviter toute propagation. « stigmate. »

Selon l’OMS, plus de 14 000 cas et 524 décès ont été recensés jusqu’à présent cette année, soit plus que le total de l’ensemble de l’année dernière.

Les scientifiques affirment que la souche actuelle de mpox est différente de celle qui s’est propagée en 2022, la décrivant comme plus mortelle et non affectée par le médicament fabriqué pour lutter contre l’épidémie de 2022-2023.

La variole du rhinovirus a été identifiée pour la première fois en 1958 chez des singes de laboratoire au Danemark, tandis que les premiers cas documentés chez l’homme ont été enregistrés en 1970 en République démocratique du Congo, au Libéria et en Sierra Leone. L’OMS a enregistré le premier cas humain en 1970 au Zaïre, aujourd’hui connu sous le nom de RD Congo.