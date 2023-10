Les bénéfices d’Alphabet ont dépassé les estimations de Wall Street après la clôture des marchés mardi. Meta a emboîté le pas mercredi, dépassant largement les attentes.

Cela n’avait pas d’importance.

Après des résultats meilleurs que prévu en termes de chiffre d’affaires et de résultat net de deux des sociétés technologiques les plus valorisées au monde, le Nasdaq a réagi en perdant environ 3 % sur deux jours.

Avec le rapport du troisième trimestre d’Amazon publié après la clôture de jeudi et Apple prêt à l’annoncer la semaine prochaine, les investisseurs technologiques montrent moins d’intérêt pour ce qui s’est passé au cours des trois derniers mois et sont plus préoccupés par ce qui pourrait arriver à la fin de l’année.

Dans le rapport sur les résultats d’Alphabet, Wall Street s’inquiète des chiffres de la division Google Cloud, qui investit massivement pour tenter de rattraper Amazon et Microsoft, en particulier lorsqu’il s’agit de gérer de lourdes charges de travail d’intelligence artificielle. Le groupe cloud a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 8,41 milliards de dollars, manquant les estimations des analystes de 8,64 milliards de dollars, selon LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv.

Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet, a déclaré aux analystes que les chiffres reflètent « l’impact des efforts d’optimisation des clients », une expression qui fait généralement référence aux clients en baisse dans leurs dépenses.

L’inquiétude de la société mère de Facebook, Meta, a été suscitée par les commentaires de la directrice financière Susan Li lors de l’appel aux résultats concernant le marché publicitaire au quatrième trimestre. En raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient et de l’incertitude quant à son impact sur les dépenses publicitaires, Meta a fourni une fourchette de prévisions de revenus plus large que d’habitude, a déclaré Li.

“Nous avons observé des annonces plus modérées au début du quatrième trimestre, en corrélation avec le début du conflit, ce qui est reflété dans nos perspectives de revenus du quatrième trimestre”, a déclaré Li lors de l’appel. “Il est difficile pour nous d’attribuer directement la faiblesse de la demande à un événement géopolitique spécifique.”

Les actions d’Alphabet ont chuté d’environ 12 % au cours des deux derniers jours, tandis que Meta a chuté d’environ 7 %. L’action d’Amazon a chuté de plus de 6 % au cours de cette période, selon son rapport après la clôture.

Jusqu’à présent, 2023 a été une année de rebond pour la technologie à mégacapitalisation après une année 2022 brutale. Meta est la deuxième action la plus performante du S&P 500, derrière le fabricant de puces IA Nvidia, en hausse d’environ 140 % sur l’année. par rapport au gain de 21% du Nasdaq. Alphabet a bondi de 39 % et Amazon de 42 %.

Les trois sociétés Internet ont institué d’importantes mesures de réduction des coûts, à partir de la fin de l’année dernière ou au début de 2023, supprimant un nombre record d’emplois et éliminant certains projets expérimentaux. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré en février que ce serait “l’année de l’efficacité” de son entreprise, et le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a reconnu en janvier que Google “embauchait pour une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui”.

Alors que les investisseurs se réjouissent de l’accent désormais mis sur les dépenses, l’inquiétude grandit parallèlement à une incertitude économique plus large et aux défis posés par les taux d’intérêt élevés.

L’économie américaine a jusqu’à présent fait preuve de résilience. Le département du Commerce a déclaré jeudi que le produit intérieur brut avait augmenté à un rythme annualisé désaisonnalisé de 4,9% au cours du trimestre terminé en septembre, contre un rythme non révisé de 2,1% au deuxième trimestre.

Mais alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine et que le président Joe Biden promet que les États-Unis soutiendront Israël dans sa lutte contre le Hamas, l’économie mondiale repose sur des bases fragiles.

En soulignant l’impact potentiel de la guerre au Moyen-Orient sur ses activités, Meta a fait part de ses préoccupations aux actionnaires.

“Le ton conservateur de la direction a tempéré l’enthousiasme pour un résultat et une orientation solides”, ont écrit les analystes du Guggenheim dans un rapport mercredi soir, tout en recommandant toujours d’acheter le titre.

Mark Avallone, président de Potomac Wealth Advisors, a déclaré jeudi à “The Exchange” de CNBC que ces derniers rapports sur les résultats montrent le niveau de nervosité des investisseurs. Les bénéfices d’Alphabet ont été bons si l’on considère la publicité et YouTube, ses activités principales, a-t-il déclaré, et la vente liée aux chiffres du cloud indique que “les gens recherchent des problèmes là où ils peuvent ou non exister”.

“Vous avez des rapports sur les bénéfices qui ne sont vraiment pas si mauvais”, a déclaré Avallone. “Nous trouvons une faille ou deux dans ce que nous n’aimons pas chez eux, puis nous détruisons les meilleures entreprises américaines et il semble vraiment y avoir une réaction un peu excessive.”

