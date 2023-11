Les valeurs technologiques qui deviendront à terme les nouveaux Magnificent Seven

Essayer de trouver les futures actions technologiques des Magnificent Seven pourrait être facile. D’un point de vue à court terme, c’est aussi simple que de trouver quelles actions technologiques S&P500 constituent la plus grande menace pour les choix actuels. Par exemple, lorsque les FAANG régnaient en maître, il était clair que Netflix (NASDAQ : NFLX ) perdait rapidement sa première place au profit Nvidia (NASDAQ : NVDA ). Avant que la structure de dénomination actuelle n’apparaisse, de nombreux analystes ont simplement échangé le « N » de FAANG avec Nvidia.

Cependant, trouver les valeurs technologiques qui composeront les Sept Magnifiques dans 10 ans ou plus nécessite beaucoup plus d’imagination et des recherches plus approfondies. Pensez à ce qui a motivé FAANG. Ce régime s’est construit en grande partie sur l’ennui et le mal-être en pleine pandémie qui ont poussé l’argent des clients vers des plateformes de contenu comme Netflix, augmentant ainsi les achats en ligne des consommateurs qui en ont bénéficié. Amazone (NASDAQ : AMZN ) et la nouveauté de Facebook au profit de Méta (NASDAQ : MÉTA ). Qui, en 2000, aurait pu prédire le succès de l’une ou l’autre de ces trois sociétés ?

À cette fin, imaginez ce que les tendances et technologies futures vont jouer. Ensuite, explorez des actions moins connues en développant dès aujourd’hui des systèmes et des solutions qui changent la donne. Il n’y a pas de meilleur endroit pour trouver les nouvelles actions des Magnificent Seven que dans les actions à microcapitalisation. Les microcaps sont en grande partie en expansion ou en récession. Soit une entreprise trouve de l’or et explose, soit elle sombre dans l’obscurité. Mais le profil risque/rendement penche en faveur des investisseurs. Les actions à microcapitalisation (sur le long terme) surperforment le S&P 500 et les gains moyens du capital-investissement. Cela fait des microcaps l’endroit idéal pour trouver les nouveaux Magnificent Seven.

Phototronique (PLAB)

Source : Shutterstock

Phototronique (NASDAQ : PLAB ) capture la meilleure technologie d’aujourd’hui et le potentiel illimité de demain. PLAB est un titre de semi-conducteurs, mais ce titre technologique se concentre sur le développement de photomasques semi-conducteurs. La technologie des photomasques est complexe mais a deux impacts principaux sur l’avenir.

Premièrement, les photomasques semi-conducteurs de Photronics garantissent précision et exactitude. En modélisant une micropuce, Photronics contribue à faire progresser l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. Les deux secteurs exigent des circuits de plus en plus complexes et d’une plus grande précision. Dans le même temps, ces photomasques comportent des détails fins qui aident efficacement à rétrécir les transistors et les composants. Ils sont essentiellement la force motrice derrière La loi de Moore. Ces propositions de valeur, combinées à leur rentabilité, positionnent Photronics à l’intersection des technologies actuelles et émergentes. Cette intersection fait de PLAB l’un des principaux candidats à l’inclusion dans le nouveau Magnificent Seven.

PLAB se négocie à seulement 10x les gains, ce qui est assez bon marché pour un titre technologique. Parallèlement, ses revenus sont remarquablement stable, sinon remarquable. Ce stock de semi-conducteurs en est encore à ses balbutiements, relativement parlant, et devrait grandement bénéficier d’une dépendance accrue à l’égard des semi-conducteurs dans tous les secteurs.

Nouveau stock Magnificent Seven : AvePoint (AVPT)

Source : Shutterstock

Y compris AvePoint (NASDAQ : AVPT ) sur une liste des nouvelles actions de Magnificent Seven, c’est de la triche, je l’admets. C’est parce qu’AvePoint ne sera probablement pas à la hauteur de ses mérites. Au lieu de cela, envisagez un rachat potentiel par un leader actuel du marché. AvePoint fournit des solutions de données critiques pour Microsoft (NASDAQ : MSFT ), et, à mon avis, ce n’est qu’une question de temps avant que Microsoft les achète en gros pour rationaliser ses opérations.

Les principales intégrations d’AvePoint concernent Microsoft 365, bien que la base de clients de l’entreprise comprenne également Force de vente (NYSE : GRC ). AvePoint propose une gamme de solutions cloud, notamment la sauvegarde, la sécurité et la tenue de dossiers. Cependant, AvePoint réalise des percées majeures dans le secteur EdTech, en tirant parti de Microsoft 365 et de Teams comme programmes de référence. L’EdTech devrait frapper 404 milliards de dollars d’ici 2025, et son accélération ne ralentit pas alors que les opportunités d’enseignement à distance sont de plus en plus viables. Microsoft est ciblant déjà ce marché EdTech et, de mon point de vue, absorbera probablement AvePoint dans le cadre de cette initiative.

Digi International (DGII)

Digi International (NASDAQ : DGII ) est un Internet des objets (IdO) stock technologique prêt à faire partie du futur Magnificent Seven. Remarquablement, pour un titre de microcapitalisation IoT, DGII est toujours rentable. Il a généré un BPA positif pendant la majeure partie des 10 dernières années, atteignant un TCAC de 14 % depuis lors et de 17 % au cours des 5 dernières années. La société fabrique et distribue des produits essentiels à l’expansion de l’IoT, notamment des connexions réseau intégrées et des modules de communication USB et cellulaires évolutifs.

L’IoT pénètre rapidement les marchés nationaux, avec une mondialisation complète à l’horizon. Aujourd’hui, il existe un peu plus de 15 milliards d’appareils connectés à l’IoT sur le marché, avec cette statistique réglé pour doubler d’ici 2030. À cette fin, la direction est en saillie une solidité continue à court terme, avec une prévision de croissance de 12 % et des revenus récurrents en hausse. Les actions sont en baisse cette année malgré des perspectives ensoleillées, ce qui signifie que le prix de cette future action Magnificent Seven est fixé à l’achat aujourd’hui pour les investisseurs captant le potentiel futur de l’IoT.

Nouveau stock de Magnificent Seven : Archer Aviation (ACHR)

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

Archer Aviation (NYSE : ACHR ) est une action bien connue. Mais peu de gens prédisent que l’ACHR pourrait faire partie des futurs Magnificent Seven. L’accent mis sur les voitures volantes de ce titre, en particulier dans un contexte de « taxi aérien », est une contrepartie visionnaire aux applications opérationnelles actuelles d’autres titres. Archer présentera son avion Midnight lors d’un salon professionnel le 13. Cela pourrait être un catalyseur majeur pour ce stock technologique de voitures volantes.

Bien que les voitures volantes commerciales soient une perspective lointaine, la technologie de l’entreprise reste aujourd’hui très demandée. En juillet, l’entreprise a signé un Contrat de 142 millions de dollars avec l’US Air Force. Cet accord et d’autres contrats servent à renforcer la situation financière d’Archer alors qu’ils développent une technologie révolutionnaire et alimentent des coûts de R&D énormes. Les investisseurs devraient considérer les prochaines années comme une preuve du potentiel à long terme d’Archer, comme la société s’y est engagée. lancer des taxis aériens à Abu Dhabi d’ici 2026.

Si Archer parvient à réussir son atterrissage en franchissant cette étape ambitieuse, le titre deviendra probablement stratosphérique. Les actions sont déjà en hausse de près de 200 % depuis janvier. Mais le prix par action reste adapté aux investisseurs de petites capitalisations à la recherche du prochain titre Magnificent Seven.

SMART Global Holdings (SGH)

Source : Shutterstock

Participations mondiales SMART (NASDAQ : SGH ) est un vaste stock de technologies de mémoire et de calcul. Il est également positionné pour faire partie un jour des Magnificent Seven. La mémoire informatique deviendra encore plus importante à mesure que les entreprises et les consommateurs s’attendent à faire plus avec des appareils plus petits. Dans le même temps, SMART propose une gamme de solutions d’IA aux entreprises clientes. Cela fait de l’entreprise une action d’IA, mais que le marché a (jusqu’à présent) gravement sous-évaluée.

Les actions ont chuté près de 50% le mois dernier après un rapport sur les résultats difficiles. Mais ne vous laissez pas effrayer par ce futur titre Magnificent Seven. Le rapport fait suite à un réalignement interne massif, notamment au désinvestissement d’actifs volatils et sous-performants au Brésil. Un analyste notant le déclin rapide dit, « Avec Smart Brazil désormais comptabilisé comme une activité abandonnée et la structure des marges de la société considérablement améliorée, nous nous attendons à ce que les multiples de valorisation puissent progresser encore davantage. »

Le même rapport souligne les produits à forte marge au sein du portefeuille mondial de SMART. Combinez cette mesure commerciale critique avec une IA avancée et une position négligée, et SMART est l’une des principales valeurs technologiques qui manquent à la plupart des investisseurs.

Nouvelle action Magnificent Seven : Yext (YEXT)

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Vous avez probablement interagi avec Oui (NYSE : YEXT ) ou ses nombreux produits marketing par le passé, même si vous ne le saviez pas. La pénétration du marché de Yext est inégalée. Des géants de l’entreprise, dont Samsung et Verizon (NYSE : VZ ), exploitez la plateforme. Pourtant, son potentiel Magnificent Seven n’est pas évident pour la plupart.

Yext propose une suite complète d’outils de marketing numérique, couvrant le référencement, la gestion de contenu, la gestion de la réputation et des avis, les médias sociaux et l’analyse approfondie pour faciliter la prise de décision. Le marketing Internet est de plus en plus complexe et la constitution d’une expertise interne pour répondre à chacune des nombreuses demandes est d’un coût prohibitif. Une plateforme comme Yext, regroupant tout cela et bien plus encore, constitue une solution essentielle pour naviguer dans ce paysage. Dans le même temps, les plateformes comme Yext ont une « rigidité » inhérente qui encourage la fidélité des clients, car les coûts de changement sont élevés une fois que vous êtes intégré dans un écosystème Yext.

Derniers gains de Yext rapport était positif et comprenait une plongée dans les intégrations d’IA de l’entreprise. L’IA est omniprésente à l’heure actuelle, mais elle est largement sous-exploitée dans le marketing numérique par rapport aux solutions de Yext. La performance par action de la société, de 0,07 $, a dépassé la perte de 0,03 $ de l’année précédente. Dans le même temps, la direction a revu à la hausse ses attentes en matière de bénéfices de fin d’année. Malgré l’optimisme et la surperformance, les actions sont en baisse sur l’année. Cela rend le point d’entrée d’aujourd’hui parfait pour capturer l’avenir du marketing numérique basé sur l’IA et pour acquérir une part de ce nouveau titre Magnificent Seven.

FuboTV (FUBO)

Source : Burdun Iliya / Shutterstock.com

FuboTV (NYSE : FUBO ) est une ancienne action mème, mais cette société de streaming a encore un énorme potentiel pour faire partie du nouveau Magnificent Seven. Le streaming est là pour rester, mais peu d’entreprises existantes capturent le marché du streaming sportif aussi efficacement que FuboTV. La semaine dernière, la société a rapporté des gains stellaires. Les revenus ont bondi de 42 % sur un an et devraient atteindre 1,324 milliard de dollars d’ici la fin de l’année. Malgré la croissance et l’adaptation à l’évolution des tendances du streaming, les actions restent en baisse de 13 % au cours de l’année écoulée.

FuboTV se situe à l’intersection du divertissement et de l’engagement que d’autres sociétés comme Netflix ne peuvent tout simplement pas toucher. Moins dépendante des coûts de production (et du risque de grève des écrivains) que ses homologues de renom, la proposition de valeur de FuboTV comble une lacune critique. Les sports en streaming ont longtemps été du ressort de l’héritage…