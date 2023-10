Les valeurs technologiques progressent, PCTEL s’envole grâce aux nouvelles d’acquisition Par Investing.com

Investir.com | Éditeur Hari G

Publié le 16 octobre 2023 à 12 h 09 HE

Ce lundi, les actions technologiques et les ETF ont connu des mouvements notables dans les échanges avant commercialisation. Le Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) et le SPDR S&P Semiconductor ETF (NYSE : XSD) ont connu un rallye, avec des hausses de 0,3 % et près de 2 % respectivement.

La performance la plus remarquable a été PCTEL Inc. (NASDAQ : PCTI), qui a grimpé de plus de 47 % à la suite de l’annonce de son acquisition par Amphénol Corporation (NYSE : NYSE : APH). La transaction entièrement en espèces est évaluée à 139,7 millions de dollars, un facteur qui a contribué de manière significative à la hausse du cours de l’action de PCTEL.

En revanche, Apple Inc. (NASDAQ :AAPL) a été confrontée à des difficultés sur le marché chinois, ses ventes d’iPhone 15 ayant sous-performé en raison de la faible demande et de la forte concurrence du géant technologique local Huawei. Cela a entraîné une baisse des actions de 0,6 % avant la cloche pour la société basée à Cupertino.

Malgré les pertes précédentes et un récent avis de non-conformité du Nasdaq, Maris-Tech Ltd. (NASDAQ : MTEK) a réussi à inverser la tendance avec un rallye de 3 %. Les raisons exactes de ce rallye ne sont pas précisées dans le contexte fourni, mais cette évolution indique un sentiment positif inattendu des investisseurs à l’égard de l’entreprise.

