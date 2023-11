Les valeurs technologiques explosent, défient les baissiers et signalent une fin d’année solide (analyste)

Par William Watts

Concentrez-vous sur les actions technologiques à grande capitalisation et élargissez-vous au-delà des « Magnificent 7 » : RenMac

La vigueur des valeurs technologiques alors que les actions américaines rebondissent par rapport à leurs plus bas d’octobre ressemble à une cassure qui signale un potentiel de vigueur jusqu’à la fin de l’année, a déclaré jeudi un analyste technique.

“Après une correction de 12% par rapport aux plus hauts de juillet, les baissiers pensaient que la technologie était enfin en train de craquer, mais le secteur est revenu en force avec un rallye de 10% par rapport aux plus bas tout en effaçant les niveaux de résistance clés”, a déclaré Kevin Dempter, analyste chez Renaissance Macro Research. , dans une note.

L’ETF Technology Select SPDR XLK dépasse la tendance baissière dans ce que les techniciens appellent une configuration de drapeau haussier tandis que le prix relatif atteint de nouveaux sommets, a déclaré Dempter (voir graphique ci-dessous).

Le secteur est désormais suracheté et pourrait être vulnérable à une certaine « faiblesse tactique », a prévenu M. Dempter. Mais “l’observation clé”, a-t-il déclaré, est que la technologie “semble prête à connaître de nouvelles hausses d’ici la fin de l’année et ne ressemble pas du tout à un sommet”.

L’indice Nasdaq Composite COMP, à forte composante technologique, a enregistré un gain mercredi pour sa neuvième hausse consécutive, tandis que le S&P 500 SPX a augmenté pour une huitième journée consécutive, la plus longue séquence de victoires pour les deux indices en deux. Le Dow Jones Industrial Average DJIA a mis fin mercredi à une séquence de sept jours de victoires consécutives.

En un seul graphique : Événement boursier rare ? Voici combien de fois le S&P 500 a connu une séquence de victoires consécutives de 9 jours au cours des 95 dernières années.

RenMac affirme que les investisseurs devraient continuer à concentrer leurs positions longues sur les actions technologiques à grande capitalisation, mais chercher à s’étendre au-delà du groupe dit Magnificient 7 d’actions à très grande capitalisation qui ont dominé le rallye boursier de 2023.

Les ours potentiels ont hésité à vendre à découvert le Magnificient 7, selon les données. Les données d’une équipe de stratèges en actions quantitatives de Bank of America ont montré que les intérêts à découvert dans le groupe, qui comprend sept des huit sociétés américaines cotées en bourse les plus valorisées, sont tombés à un niveau record, à environ 1 % de la capitalisation boursière globale du groupe. .

Voir : Personne à Wall Street ne veut parier contre les « Magnificent Seven »

-William Watts

Ce contenu a été créé par MarketWatch, qui est exploité par Dow Jones & Co. MarketWatch est publié indépendamment de Dow Jones Newswires et du Wall Street Journal.

(FIN) Fils de presse Dow Jones

11-11-23 1144ET

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.