Après avoir exigé un meilleur traitement pour l’équipe nationale féminine d’Espagne, Mapi Leon n’a pas été appelée pour l’équipe de Coupe du monde du pays. Naomi Baker/Getty Images

« Cela va vraiment m’empêcher de participer à la Coupe du monde, mais mes valeurs passent avant tout », a déclaré le défenseur de Barcelone et de l’Espagne, Mapi Leon, en mars.

Cette semaine, elle était l’une des grandes absentes, avec sa coéquipière du club Patri Guijarro, de l’équipe provisoire de 30 joueuses annoncée par l’entraîneur Jorge Vilda pour la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. La liste sera réduite à 23 le 30 juin.

Leon et Guijarro faisaient partie des 15 joueurs qui ont simultanément écrit à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) en septembre 2022, affirmant que les conditions au sein de l’équipe nationale avaient affecté leur santé et leur état mental. Jusqu’à ce qu’il y ait des changements et des améliorations, ils ne souhaitaient pas être appelés.

Les joueurs ont toujours soutenu qu’ils voulaient que leurs plaintes soient traitées en privé, et non diffusées en public dans la presse.

« C’est un problème qui devrait être traité et résolu en interne car ce qui s’est passé cette année n’a été agréable pour personne », a récemment déclaré à ESPN le milieu de terrain de Barcelone Aitana Bonmati, l’une des 15. « Les seuls qui savent exactement ce qui se passe sont [the players] et la RFEF. »

– Calendrier de la Coupe du monde féminine et des rencontres

Cependant, la RFEF n’a pas toujours été sur la même page. Sa réponse initiale en septembre a été de qualifier la mutinerie de « sans précédent » et de jurer « de ne pas permettre aux joueurs de remettre en cause la continuité de l’entraîneur ».

Des sources consultées par ESPN à l’époque ont déclaré qu’il ne s’agissait pas nécessairement de Vilda, qui est entraîneur depuis 2015, restant dans son rôle, mais de l’ensemble de la configuration autour de l’équipe nationale en cours d’amélioration et de professionnalisation.

La situation a duré jusqu’à cette année jusqu’à ce que, ces derniers mois, avec la Coupe du monde en vue, les joueurs aient été contraints de reconsidérer leurs positions et leurs priorités.

Lundi, Vilda a nommé trois des 15 de son équipe provisoire pour la finale. Bonmati, qui a récemment été nommée joueuse de la saison de l’UEFA Women’s Champions League, sa coéquipière du Barca Mariona Caldentey et l’arrière latéral de Manchester United Ona Batlle sont tous revenus au bercail.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Cinq autres joueurs, ont déclaré des sources à ESPN, s’étaient également déclarés disponibles pour la sélection, dont la gardienne du Barca Sandra Panos. Cependant, Vilda, enhardie par une série d’une défaite en neuf matchs sans les 15 – dont une première victoire contre les États-Unis – et avec un sentiment de loyauté envers ceux qui sont entrés dans l’équipe, ne les a pas choisis.

« C’est particulièrement difficile de comprendre pourquoi il n’est pas choisi [Panos] », a déclaré une source, soulignant que quatre gardiens ont été nommés dans l’équipe provisoire, dont la doublure de Panos au niveau du club, Catalina Coll.

Il y avait divers facteurs derrière ces huit joueurs qui se sont rendus disponibles pour l’équipe nationale à la Coupe du monde. Des sources affirment que la RFEF a adopté des changements depuis septembre 2022. Les déplacements vers les camps et les matchs ont été considérablement améliorés, la qualité des adversaires dans les matches amicaux a augmenté et de nouveaux membres du personnel ont été nommés pour aider au travail de remise en forme et à la prévention et à la rééducation des blessures. On dit aussi que les joueurs ont plus de liberté lors des rencontres, alors qu’avant ils sentaient qu’il y avait trop de contrôle exercé sur eux.

Pour sept joueurs, cela n’a pas été jugé suffisant. Leon, nommée dans le FIFPro World XI cette saison et un pilier du Barça qui a remporté deux des trois dernières Ligues des champions, a fait passer ses « valeurs » avant son rêve de remporter une Coupe du monde. Le milieu de terrain Guijarro, qui a marqué deux fois lors de la victoire du Barca en finale de la Ligue des champions contre le VfL Wolfsburg ce mois-ci, a emboîté le pas.

Au-delà des changements, suffisants ou non, opérés par la RFEF, les joueurs (certains plus que d’autres) subissaient également une énorme pression extérieure pour se rendre disponibles pour la Coupe du monde. Les agents, les sponsors et les marques veulent tous voir les joueurs auxquels ils sont associés se produire sur la plus grande scène du jeu. Bonmati, cinquième au vote du Ballon d’Or cette année, est considéré comme un possible vainqueur l’année prochaine. Un rôle vedette à la Coupe du monde, après un doublé Liga F et Ligue des champions avec son club, soutiendrait son cas.

Avec un potentiel Ballon d’Or en vue, Aitana Bonmati représentera l’Espagne à la Coupe du monde de cet été. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Financièrement, le nouveau modèle de paiement de la FIFA garantit à chaque joueur qui joue dans la phase de groupes 30 000 $, pouvant atteindre 270 000 $ pour ceux de l’équipe gagnante. Loin des centaines de millions jetés dans le football masculin, c’est une énorme somme d’argent.

L’Espagne aura également la gagnante consécutive du Ballon d’Or Alexia Putellas à la Coupe du monde. Le milieu de terrain du Barça a raté le Championnat d’Europe de l’été dernier, quand La Roja ont été éliminés par les vainqueurs éventuels, l’Angleterre, avec une blessure au LCA. Elle a également raté la majorité de cette saison, revenant pour les six derniers matchs, ce qui signifie que, malgré le partage de leur déclaration et le soutien de leur cause, elle n’a jamais fait officiellement partie des 15. Elle ne s’est jamais rendue indisponible pour la sélection et, par conséquent, n’a plus jamais eu à se rendre disponible. Après un an de blessures douloureuses, la Coupe du monde est l’étape idéale pour marquer son retour à la forme physique.

Irene Paredes se rendra également en Nouvelle-Zélande, où l’Espagne est basée pour la phase de groupes. Le défenseur du Barca a donné la première conférence de presse pour exprimer le mécontentement des joueurs face aux conditions de l’équipe nationale l’année dernière. Elle ne faisait cependant pas partie des 15 et est revenue dans l’équipe en avril.

L’attaquante de Pachuca et buteuse de tous les temps de l’Espagne, Jennifer Hermoso, est également revenue en février et a été nommée dans l’équipe provisoire de 30 joueurs. Comme Paredes, elle a soutenu la déclaration des 15, mais ne les a pas officiellement rejoints.

DIFFUSEZ ESPN FC QUOTIDIEN SUR ESPN + Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Cela crée une toile de fond compliquée pour la campagne espagnole de Coupe du monde. Alors que Vilda dit que la situation est maintenant « pratiquement résolue à quelques détails près » après une série de réunions au cours des neuf derniers mois, le fait que sept joueurs ne se sentent toujours pas capables de revenir brosse un tableau différent. Il y a aussi de la déception et de la surprise quant à la façon dont il a traité certains des autres joueurs qui étaient prêts à revenir, comme Panos.

Des sources, cependant, insistent sur le fait qu’il n’y a pas de friction entre les joueurs, quelles que soient les décisions contrastées qu’ils ont prises en pensant à la Coupe du monde.

Il est donc difficile de prédire les chances de l’Espagne en finale, où elle rencontrera le Costa Rica, la Zambie et le Japon en phase de groupes. D’une part, ils profitent massivement du retour de Putellas et Bonmati, deux des cinq meilleurs joueurs mondiaux, selon le classement du Ballon d’Or, alors qu’ils ont également réalisé des performances impressionnantes sans eux. D’un autre côté, les événements des neuf derniers mois laissent un nuage sombre sur l’équipe, peu importe à quel point Vilda proteste autrement.

« Quelques [of the 15] sont ici et je suis convaincu qu’ils travailleront pour faire partie du groupe et qu’ils se battront pour la plus grande chose qui soit dans le sport, qui est de représenter votre pays », a déclaré Vilda, « mais je ne parlerai pas de ceux qui sont pas ici. Les 30 qui sont ici sont des sportifs. Ils veulent construire un groupe fort ; ils veulent les meilleurs joueurs à leurs côtés. Le sport vous unit. Je suis convaincu qu’il y aura concordance, calme et harmonie.

« Depuis septembre, des choses se sont passées, mais l’une des meilleures choses est la façon dont nous avons joué. Nous avons battu les États-Unis pour la première fois, nous sommes arrivés à la sixième place du classement mondial et nous voulons grimper plus haut – ce que je suis convaincu que nous pouvons avec ces joueurs. C’est absurde de penser à ce qui est derrière nous quand ce qui est devant est si, si important. Nous ne gaspillerons pas notre énergie là-dessus.