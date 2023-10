Les valeurs d’échange du Pixel 7 Pro absolument réduites sur le Google Store

Nous n’étions pas vraiment ravis des valeurs d’échange proposées par Google pour le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro via le Google Store pendant la période de précommande du Pixel 8. Les valeurs semblaient inférieures pour les téléphones vieux d’un an pour lesquels les entreprises accordent généralement davantage à leurs clients afin de les inciter à effectuer une mise à niveau. Mais bon, si vous avez précommandé un Pixel 8 Pro et accepté le prix de reprise de Google pour le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro, vous avez fait le bon choix.

Maintenant que la période de précommande est terminée, Google a réduit les valeurs de reprise proposées pour le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro. En plus de cela, ils ont supprimé la Pixel Watch 2 gratuite, c’est donc un peu comme si vous receviez un double coup si vous retardiez les précommandes parce que vous pensiez qu’attendre les avis et que tout cela pourrait être intelligent.

Que va vous offrir Google aujourd’hui pour un Pixel 7 Pro avec 128 Go de stockage ? 274 $. Si vous possédez un modèle de 256 Go, cela coûte maintenant 299 $ et le modèle de 512 Go vaut 325 $. Que vous ont-ils donné il y a quelques jours ? 420 $ pour le modèle 128 Go. Ce n’est pas une faute de frappe.

Pour le Pixel 7, la situation est tout aussi mauvaise. Google vous offrait 325 $ pour la version 128 Go, mais il est désormais tombé à 200 $. Même le modèle de 256 Go ne vaut désormais que 225 $.

Le fait est que Best Buy a également considérablement réduit ses valeurs d’échange. Ils offraient 550 $ pour un modèle de base Pixel 7 Pro, mais ne sont désormais prêts à vous donner que 300 $. Les précommandes semblent avoir été la tendance, peut-être plus que jamais.

Et encore une fois, si vous achetez un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro aujourd’hui, vous ne recevez plus gratuitement le doux bonus d’une Pixel Watch 2 ou des Pixel Buds Pro. Ainsi, non seulement vous obtenez beaucoup moins pour vos échanges contre un nouveau Pixel 8, mais ce gros bonus a disparu.

En espérant que nous obtenions l’offre typique du Black Friday de Google, où ils réduisent directement leurs nouveaux téléphones.

