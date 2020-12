Il s’avère que notre système solaire dispose également d’un réseau de routes qui permettraient aux vaisseaux spatiaux et aux sondes de voyager beaucoup plus rapidement qu’ils ne le feraient autrement. Celles-ci sont liées aux forces gravitationnelles à l’œuvre et sont appelées œ autoroute céleste ou autoroute céleste. Les chercheurs affirment que ces itinéraires pourraient être utilisés par les engins spatiaux pour parcourir les confins du système planétaire plus rapidement qu’autrement, ce qui signifie qu’ils prendront moins de temps, ainsi que pour surveiller et comprendre comment des objets proches de la Terre peuvent entrer en collision avec la planète. Cette étude fait partie d’un article publié dans un numéro de Sciences Advances.

Alors que nous avons généralement caractérisé les distances et les voyages dans le temps dans l’espace sur des centaines d’années, des centaines de milliers ou des millions d’années, la découverte de ces nouvelles autoroutes ajoute plusieurs décennies au même mélange. «Les chercheurs ont observé la structure dynamique de ces routes, formant une série d’arcs connectés à l’intérieur de ce que l’on appelle des variétés spatiales qui s’étendent de la ceinture d’astéroïdes à Uranus et au-delà», explique l’étude. Cette «autoroute céleste» récemment découverte, ou «autoroute céleste», agit sur plusieurs décennies, par opposition aux centaines de milliers ou millions d’années qui caractérisent habituellement la dynamique du système solaire, ajoute-t-il.

Les chercheurs affirment que ces structures en forme d’arc sont liées à Jupiter et aux fortes forces gravitationnelles qu’elle exerce dans l’espace. Les comètes de Jupiter, certaines ayant des périodes orbitales de 20 ans, ainsi que des corps de plus petite taille connus sous le nom de Centaures, sont contrôlés par ces forces. Certains d’entre eux finissent par entrer en collision avec Jupiter, d’autres non et peuvent à la place être éjectés du système solaire en raison des forces exercées.

L’équipe de recherche comprend Aaron J. Rosengren de l’ingénierie mécanique et aérospatiale de l’UC San Diego, Natasha Todorovic de l’observatoire astronomique de Belgrade à Belgrade en Serbie et Di Wu de l’ingénierie aérospatiale et mécanique de l’Université de l’Arizona. Les chercheurs disent qu’une étude plus approfondie est nécessaire pour comprendre comment ceux-ci pourraient être utilisés par les engins spatiaux et les sondes envoyées dans l’espace, et comment ceux-ci réagiront aux forces gravitationnelles de la Terre, ce qui déterminera le contrôle des astéroïdes et des météores entrants.